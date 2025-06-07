遏制性侵 公民提案另增化學或物理去勢 破5000附議門檻

有鑑於性侵害案件會造成被害人一生的陰影，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，主張強姦罪除了原有刑罰外，應增加「化學或物理閹割」。這項提案在4月25日成案，至今獲得5266人附議。主管機關法務部應於6月25日回覆處理情況。有支持者主張這才是保護被害者，但也有反對者質疑若造成冤案該怎麼辦？

提案者主張，台灣的「強制性交罪」規範原為3年以上10年以下，建議比照日本增加到5年以上15年以下，對未成年進行強制性行為則處10年以上20年以下。除此之外，也建議加入「化學閹割」或「物理閹割」，提案者指出，韓國、波蘭、俄羅斯和美國部分地區都有施行「化學閹割」措施；捷克、德國則曾施行「物理閹割」。

提案者指出，強制性交是對被害人的一種人格侮辱，並且違反其自主意願，也會對被害人造成一生難以抹滅的心理陰影，而性侵者出獄後可能還會再次犯案比例超過5%，可能會再次迫害他人。

這項提議在4月9日提出，次日檢核通過，4月25日成案，至今已獲得5266人附議，主管機關應於成案後2個月內，也就是6月25日前回應。主管機關法務部初步回應表示，在5月9日以電郵與提案人釐清並確認提案內容；在6月25日前，進行訴求研析及可行性評估，必要時召開會議徵詢意見，並正式公開回應。

這項提案除獲得5266人附議外，也有民眾在公共政策網路參與平台留言，表達想法，有支持者主張：「增加化學或物理閹割制度不是激進，而是讓制度真正保護那些說不出話的受害者。」

也有網友分析，本案可能引發對比例原則的關注，因此更應從三項構成進行分析，一為適當性，對高風險加害者施行閹割，確實有助於降低性衝動與再犯率，二為必要性，當現行制度不足以防止再犯時，閹割措施在特定條件下具不可替代性；第三為狹義比例性，雖限制加害者的部分身體自主權，卻可換取更大公共安全與潛在受害者權益，符合理性衡量。

不過也有留言者提醒，支持對兒童強姦情節嚴重可以化學閹割，但不支持物理閹割這種不可逆的刑罰，萬一錯判、冤獄了誰來賠？

對於性侵犯是否應將「化學去勢」列為處遇手段之一，在國內已爭議超過十多年，法界指出，面對性侵犯身心治療的成效充滿不確定性，使得社會大眾對化學去勢療法的使用有許多期待，不過對其作用卻沒有全盤理解，尤其牽涉到司法、醫療和倫理道德的根本問題，若不謹慎權衡，可能又會是另一個難題的開始。