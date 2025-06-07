傳黃國昌不滿藍吃案 不挺軍人加薪案 陳玉珍：完全無關

昨日立法院會中，國民黨立院黨團本要讓軍人加薪法案闖關三讀，後因故延到下周二院會，外傳延後關鍵在民眾黨立院黨團總召黃國昌不願支持。國民黨立委陳玉珍今日澄清完全無關，是藍白對加薪幅度想法不同，要綜合起來提出雙方可接受的版本。

外傳黃國昌不滿4日立法院財政委員會藍綠兩召委私下談好，不處理民眾黨團所提的地方一般性補助款的案子，因此不支持國民黨在昨日闖關軍人加薪法案。

陳玉珍說，軍人加薪案昨日沒有過關，是因為國民黨跟民眾黨對加薪的幅度有不一樣的想法，各自有各自的版本，想說綜合起來以後再來討論，提出一個雙方都可以接受的版本，而不是因為黃國昌在財委會的案子沒有送出去。她還原，因為那一天事實上，「我們是說要把案子送出去的。」