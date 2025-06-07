快訊

范瑋琪「歌手2025」遭淘汰後 IG洩心聲：人生不需每天閃閃發光

影／婦墜80米深崖撐10天...家屬喊「老天有眼」專家稱奇蹟：雨水救命

中職／李珠珢拒絕公開被求婚！婚後想在釜山當農夫

聽新聞
0:00 / 0:00

潘孟安考察美能源建設洩底？ 賴士葆憂：拿主權基金當盤仔

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安（左）當地時間2日在駐美大使俞大㵢（右）陪同下，應邀與美國能源部長萊特（中）等人參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察極地能源基礎建設。圖／總統府提供
總統府秘書長潘孟安（左）當地時間2日在駐美大使俞大㵢（右）陪同下，應邀與美國能源部長萊特（中）等人參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察極地能源基礎建設。圖／總統府提供

賴清德總統主張我國要設立主權基金，總統府秘書長潘孟安率眾2日考察美國阿拉斯加當地極地能源基礎建設。國民黨立委賴士葆質疑，我方已經答應投資北極到阿拉斯加之間的天然氣管線基礎建設，未來是否會動用到賴總統所提的主權基金，且若我方投資對象不是公司，又沒有任何的回報，這就是道地的「盤仔」。

潘孟安與經濟部次長賴建信、中油董事長方振仁等應邀出席2日至5日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行的「阿拉斯加永續能源會議」，潘孟安於5日發表演說。潘孟安也在當地時間2日也在駐美代表俞大㵢陪同下，應邀與美國能源部長萊特（Chris Wright）、內政部長柏根（Doug Burgum）、環保署長李修頓（Lee Zeldin）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）等人，一同考察阿拉斯加北坡地區極地能源基礎建設。

由於賴總統在4月22日會見環保團體代表時曾表示，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主與能源韌性的重要環節。因此，潘孟安此行也引發聯想。

賴士葆表示，美國從北極到阿拉斯加之間的天然氣管線基礎建設，這部分總共要400多億美元，美國總統川普想要韓國、日本、與台灣共同出資，我方已經答應，日韓都還在評估當中。

賴士葆質疑，賴總統日前提到要設立主權基金，但主權基金當然就是要投資獲利，如果把這筆錢放在美國的極地能源基礎建設，我方的投資報酬率是怎麼樣，這部分要向國人講清楚。如果是有間公司，我方去投資，這可以評估；如果不是公司，又沒有任何的回報，這就是道地的「盤仔」。

賴士葆 美國 潘孟安 基礎建設

延伸閱讀

總統府秘書長潘孟安赴阿拉斯加內幕曝 應對關稅促台美關係深化

潘孟安赴阿拉斯加永續能源會議 談台美鞏固AI領先地位

幕後／賴清德指示潘孟安赴美 背後與對等關稅有關

潘孟安赴阿拉斯加能源會議發表演說 會美能源、內政部長

相關新聞

在野如何聯合拚倒閣？綠委提解方：藍承諾給白4席不分區

立法院會昨上午朝野協商，決定處理軍人加薪相關法案，下午卻因民眾黨不支持變卦，外界關注藍白是否矛盾漸起。民進黨立委鍾佳濱表...

罷免民進黨「雙吳」今送件 若達不到這些要件可能被退

罷免綠委吳思瑤二階連署書已達法定門檻逾2.6萬份，罷團「地動刪瑤」預計下午1時送件至台北市選舉委員會；中正萬華罷免吳沛憶...

影／黃國昌大喊軍人加薪 基層官兵加給應調高至2萬5

立法院正審議「軍人待遇條例」修正案，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨對軍人加薪「百分之百支持」，並具體建議，志願役基層士...

主計處發函改縣市補助辦法 藍委：依法審查 不改就廢止

行政院統刪地方政府補助款25%後，主計總處又發函徵詢各地方政府修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見。國民黨立...

李靚蕾推「兒童工作證」附議近9千 衛福部：已研議修法

兒少性侵害案件層出不窮，藝人王力宏前妻李靚蕾在「公共政策網路參與平台」提案，參考澳洲建立「兒童工作證」制度，這項提議成案...

憂嬰幼兒飲食如廁影像外流 反對托育監管雲上傳連署速達標

剴剴案後，中央加速推動「兒童托育專法」立法，要讓托嬰中心即時上傳監視影像，卻引發質疑。中華孕嬰童教保聯合總會在「公共政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。