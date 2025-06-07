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國人赴海外淪豬仔死灰復燃 洪孟楷籲立刻啟動3防線遏止

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
海外求職詐騙再度興起，國民黨立委洪孟楷今日表示，海外詐騙「人球豬仔」死灰復燃，政府三動作應即刻啟動防線，包括出境源頭要加強示警機制；社群詐騙廣告必須即時下架，平台不得姑息；詐騙首腦加重刑責，別再讓犯罪者罰不怕。圖／聯合報資料照
海外求職詐騙再度興起，國民黨立委洪孟楷今日表示，海外詐騙「人球豬仔」死灰復燃，政府三動作應即刻啟動防線，包括出境源頭要加強示警機制；社群詐騙廣告必須即時下架，平台不得姑息；詐騙首腦加重刑責，別再讓犯罪者罰不怕。圖／聯合報資料照

海外求職詐騙再度興起，國民黨立委洪孟楷今日表示，海外詐騙「人球豬仔」死灰復燃，政府三動作應即刻啟動防線，包括出境源頭要加強示警機制；社群詐騙廣告必須即時下架，平台不得姑息；詐騙首腦加重刑責，別再讓犯罪者罰不怕。

洪孟楷表示，近一年來，國人遭詐騙販運至海外的案件再度頻傳，讓人心痛難忍。昨天一位年邁長者哽咽表示，為了救回被騙到柬埔寨的孫女，已經匯出13萬多元，卻仍無音訊、持續失聯。對家屬而言，是煎熬，更是深深的傷痛。也再次證明，一旦人被騙出國，救援難度極高，政府必須從源頭強化管控、不能再輕忽。

洪孟楷呼籲政府三大關鍵應立即動起來，一是出境源頭要加強示警機制。當國人在首次辦理護照、首次出國，目的地卻是柬埔寨等高風險地區，而非常見的日本、韓國等旅遊國家時，就應視為潛在風險個案。並要求提供完整出國資訊，主動填報行程規劃、住宿地點、在地聯絡人與旅行社聯繫窗口等資訊。如同銀行在民眾匯出大筆資金前會進行詐騙風險查核，一個簡單的詢問程序，有時就能讓一時衝動的年輕人冷靜下來、即時回頭。

洪孟楷提到，二是社群詐騙廣告必須即時下架，平台不得姑息。許多海外詐騙都是從社群平台上的「假徵才廣告」或「高薪出國工作」開始下手。數發部不應只針對投資型詐騙，對於以工作名義釣魚的貼文也應高度關注。與平台建立合作機制，一旦接獲通報或發現不實內容，即刻下架，若平台怠於處理，則應依法祭出罰則，不能讓社群媒體變成詐騙集團的幫兇。

洪孟楷表示，三是詐騙首腦加重刑責，別再讓犯罪者罰不怕。每次看到十萬交保，就會心寒，也打擊警方士氣。刑度提高可以共同修法，但司法單位也該重刑重罰，別讓台灣被外界持續認為是詐騙天堂。

洪孟楷強調，說真的，台灣年輕人被騙出國擄人勒贖，是國難；如果還有人在背後牽線仲介、甚至集團化地引誘前往，那就是國恥。政府必須嚴正以對，從出境關卡、資訊查核、平台監管到刑責加重，全面升級防詐機制。遏止人口販運，保障國人安全。

詐騙集團 洪孟楷 柬埔寨

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