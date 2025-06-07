在野如何聯合拚倒閣？綠委提解方：藍承諾給白4席不分區

立法院會昨上午朝野協商，決定處理軍人加薪相關法案，下午卻因民眾黨不支持變卦，外界關注藍白是否矛盾漸起。民進黨立委鍾佳濱表示，國民黨若要推倒閣怕民眾黨不支持，乾脆找4個民眾黨立委，請他們一同支持解散國會，並承諾會繼續排在國民黨新提名的不分區安全名單內。

民進黨立委郭國文表示，以現在國會生態，民眾黨這8席立委之所以有意義，是建立在能影響國會表決是否過半，若大罷免成功，假設這54席變45席的話，民眾黨8席就失去意義，等於是領薪水而已，對國會影響沒什麼大意義。

鍾佳濱表示，一個簡單的方法，國民黨乾脆提名幾個民眾黨不分區立委，當國民黨的不分區立委。例如，如果要倒閣，目前藍營54席，倒閣票數要57席，國民黨可以提出找4個民眾黨立委，請他們一同支持解散國會，承諾他們未來還是有立委當，至於另外4個民眾黨立委，就放鴿子。

郭國文指出，另外4個民眾黨立委，國民黨可以提議，讓他們在國民黨禮讓下，去選2026年縣市長；其實也不一定要換到4個，能換到2個選縣市長名額，民眾黨應該就覺得很划算了。

民進黨立委許智傑表示，藍白各懷鬼胎，雙方都是為了自身利益結合，他觀察藍白互信基礎快要崩盤，最近不論軍人加薪破局、藍委王鴻薇摔文件、財委會藍委賴士葆罵白委麥玉珍，都顯示雙方貌合神離，估計在大罷免後他們會現出原形，白營8席變成可有可無，藍營則自顧不暇，雙方共同利益消失後，反目成仇的可能性極高。