稱了簡舒培心願 羅智強再開告2案共求償200萬元

國民黨立委羅智強日前提告民進黨台北市議員簡舒培造謠政治獻金金流問題，他今日宣布再加告2個案子，各求償100萬元，總計200萬元。其中，他提告簡舒培稱他電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘，這已經是繼他提告罷團、柯建銘後，第三起為同一事件提告。

羅智強表示，三天兩頭在臉書催他告她的簡舒培，他要向她宣布一個好消息。他已委請律師，遂了她的心願，告她兩個案子，各求償100萬元，合計200萬元。

羅智強說，上次，綠媒配合罷團，拿他2022年宣布參選桃園市長時的政治獻金作文章。簡舒培加碼造謠，指他「假藉選舉募款」把政治獻金「轉到自己的基金會」、「把錢洗出去」。這回，綠媒又與罷團合作，捏造炒作他電話騷擾柯建銘。

羅智強指出，簡舒培當然沒有缺席，他都已經公開澄清絕無電話騷擾一事，並對罷團、柯建銘提告，她卻還是執意要上造謠列車。她公然造謠說他：「居然會用這種沒有顯示的電話，故意去打斷人家講話」、「沒有家教，在國會殿堂居然用電話打斷人家發言」。

羅智強說，民進黨造謠一條龍，罷團、綠媒、簡舒培造謠三位一體。簡議員真是造謠不可或缺的要角。「抱歉，簡舒培，讓妳久等了。這麼愛造謠、盼被告，一案100萬，二案200萬，一個案子都跑不了。」