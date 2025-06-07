台美深化能源合作 潘孟安考察阿拉斯加

為強化台美雙邊在能源轉型領域的全面合作夥伴關係，總統府秘書長潘孟安五日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」。潘孟安在會中發表演說指出，阿拉斯加州得天獨厚的天然資源，符合我國能源安全布局，台灣已準備好持續加強對美合作關係。

總統府表示，潘孟安與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁受美國能源部邀請函邀請，出席二日至五日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行的阿拉斯加永續能源會議。

潘孟安演說表示，穩健的台美關係、和平穩定的台海，不僅是印太區域乃至全球和平、穩定與繁榮的基石。

潘孟安說，台灣願意成為未來ＡＩ時代科技發展的支點，與美國共同鞏固在高科技及ＡＩ領域之領先地位。阿拉斯加得天獨厚天然資源，在強化印太地區能源韌性扮演至關重要角色，也符合我國的能源安全的布局。

潘孟安表示，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，並且帶動全球科技的進步發展。

總統府稱，潘孟安當地時間二日也在駐美大使俞大㵢陪同下，應邀與美國能源部長萊特、內政部長柏根、環保署長李修頓、阿拉斯加州州長鄧利維等一同參訪阿拉斯加北坡地區，實地考察當地極地能源基礎建設。

因應美國對等關稅政策，賴清德總統多次強調，將對美提高採購國家必要能源。據了解，台灣已在今年三月與美方簽署意向書，正面表達對阿拉斯加ＬＮＧ專案及相關輸氣設施的高度關注。此次阿拉永續能源會議，台灣接獲美方邀請，賴清德總統指示潘孟安親自率團前往阿拉斯加，凸顯賴政府對台美在能源轉型領域的重視。