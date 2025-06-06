潘孟安赴阿拉斯加永續能源會議 談台美鞏固AI領先地位
為強化台美雙邊在能源轉型領域之全面合作夥伴關係，總統府秘書長潘孟安與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁等一同日前受美國能源部邀請函邀請，出席2日至5日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行之2025年「阿拉斯加永續能源會議（Alaska Sustainable Energy Conference）」。
潘孟安於5日上午應美國政府邀請在「阿拉斯加永續能源會議」中發表演說。他指出，穩健的台美關係、和平穩定的台海，是印太區域乃至全球和平、穩定與繁榮的基石。
潘孟安表示，台灣願意成為未來AI時代科技發展的支點，與美國共同鞏固在高科技及AI領域之領先地位。而阿拉斯加州得天獨厚的天然資源，在強化印太地區能源韌性更扮演至關重要的角色，也符合我國的能源安全的布局，台灣政府已經準備好持續加強對美合作關係。
潘孟安說，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，並且帶動全球科技的進步發展。最後他也代表賴清德總統邀請在座貴賓訪台，以進一步瞭解及喜愛台灣。
潘孟安此次訪問除了於會議中發表演說外，另於美國時間2日在駐美大使俞大㵢的陪同下，應邀與美國能源部長Chris Wright、內政部長Doug Burgum、環保署長Lee Zeldin、阿拉斯加州州長Mike Dunleavy、聯邦參議員Dan Sullivan及其他夥伴國官員一同參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察當地極地能源基礎建設。
美方籌組高規格訪團，並邀請國際夥伴共同訪問北坡，展現美國聯邦政府對阿拉斯加能源以及與國際夥伴共同強化能源安全合作的重視。潘孟安此行與美方官員就台美能源合作及永續發展等議題交換意見，彰顯台美在各層級、各領域的多元堅實夥伴關係。
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