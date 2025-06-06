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瓜國總統訪台 涉外人士：推升台美日瓜多邊夥伴關係

中央社／ 台北6日電

瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷來台進行國是訪問，涉外人士今天表示，台灣與瓜地馬拉的外交關係已超越雙邊互動，邁向「台美日瓜」多邊合作新格局。

涉外人士說明，阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）結束訪台行程後，將赴日本參觀大阪世博，也將參觀由台灣策劃的「Tech World 館」，駐日代表李逸洋將陪同阿雷瓦洛共同參訪；阿雷瓦洛也將和日本首相石破茂會晤，預計發表聯合聲明將日瓜關係提升為「戰略夥伴關係」。

涉外人士進一步說明，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）今年初訪問瓜地馬拉時指出「盼台美瓜關係拓展至經濟、投資與商業領域，與台灣建立更全面的合作」，意味台灣與瓜地馬拉的外交關係已超越雙邊互動，邁向「台美日瓜」多邊合作新格局。

涉外人士透露，台灣駐瓜地馬拉大使館已與多個理念相近國家，定期就瓜國基礎建設、醫療衛生及商業投資等議題深入交換意見，讓台瓜與友好國家的多邊互動網絡更加緊密穩固。

外交部林佳龍昨天透過臉書發文指出，本次總統賴清德與阿雷瓦洛簽署「半導體合作意向書」，不僅彰顯兩國深化合作、擴大貿易投資的堅定決心，也象徵台瓜攜手邁向共榮發展的重要里程碑。

林佳龍也提到，在台瓜兩國總統支持下，雙方已推動「半導體技職班」培訓計畫，邀請瓜國青年來台接受專業訓練，協助瓜國建構「晶片之路」產業藍圖，這項計畫具體落實「榮邦計畫」精神，並獲得阿雷瓦洛總統公開肯定，強調這是瓜國科技發展的重要起步。

林佳龍指出，盧比歐年初訪問瓜國時，曾明確表達美方支持台瓜深化經貿往來，建立全面性合作。為積極呼應美方倡議，中華民國國際經濟合作協會（CIECA）5月赴華府與美台商業協會（USTBC）簽署合作備忘錄，共同推動台美合作向瓜地馬拉等友邦延伸，開展三方合作新模式。

林佳龍出席國經協會安排的「投資商機說明會」，活動由阿雷瓦洛親自主持，邀請台灣企業深入了解瓜國投資環境與潛力，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）亦與會。

林佳龍在會中說明，瓜地馬拉地處中美洲樞紐，地理位置優越，交通便捷，且政經穩定，外交部將於下半年籌組投資考察團赴瓜國訪查拓展商機，並規劃在半導體、紡織、電動車、循環經濟等領域持續與瓜國推動合作計畫。

瓜地馬拉 林佳龍 外交部

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