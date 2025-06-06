總統接見工程師學會得獎人 讚台灣標竿年輕世代楷模

總統賴清德今天接見中國工程師學會114年度各項獎章得獎人時表示，工程師的專業是驅動國家進步重要動力，感謝得獎人多年來辛勞付出，不僅是台灣工程界標竿，更是年輕世代學習楷模，期許得獎人秉持服務社會初心，與政府攜手合作打造更安全、智慧、永續的台灣。

賴總統下午接見由中國工程師學會理事長楊宗興所率領社團法人中國工程師學會114年度各項獎章得獎人，總統致詞時表示，今天是工程師節，很高興和大家在總統府相聚。首先，要向新任會士及獲獎工程師們表達最誠摯祝賀，也要代表全體國人感謝每一位工程師，長期以來對國家建設的奉獻與付出。

總統說，工程師的專業是驅動國家進步重要動力，無論是基礎建設、科技創新，還是推動淨零永續，因為有工程師的堅持與投入，為台灣打造了更安全、更便利的生活環境；感謝楊宗興積極拓展學會與國際工程組織的交流合作，讓台灣工程界在世界展現實力、發揮影響力，也讓世界更看見台灣。

總統表示，今年的5位新任會士，都在個自專業領域深耕多年，成就卓越、享譽國際社會，像是陽明交通大學終身講座教授王蒞君，在無線通訊領域有著開創性研究成果；成功大學名譽講座教授李清庭，長期致力於電機與光電領域研究，兩位都曾登上美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」榜單的年度、終身科學影響力排行榜，是非常傑出的台灣之光。

總統說，台灣世曦工程顧問股份有限公司總經理廖學瑞，不僅長期參與國家重大建設，更投入離岸風力發電及海岸港灣建設，為台灣的淨零轉型貢獻心力；陽明交通大學講座教授暨研發長劉柏村，長期耕耘光電與資訊顯示電子等領域，備受國際肯定，更曾經獲選7大全球頂尖學會會士，非常不簡單。

總統提到，成功大學講座教授兼國際長謝孫源，在計算機科學領域，尤其是演算法理論和網路優化的發展，有著深遠影響，曾獲選國內外多個學會會士，也是多個頂尖國際期刊的編輯，成就非凡。

總統感謝各位會士對國家社會的貢獻，也恭喜今年獲獎的傑出工程師與青年工程師，並表示，大家都是長期在專業領域努力不懈的工程精英，感謝多年來的辛勞付出，不僅是台灣工程界標竿，更是年輕世代學習楷模。未來政府推動各項政策，都需要大家的支持和協助。

總統指出，學會下午舉行聯合年會，大會主題是「應變轉型．智淨共贏」，呼應政府在淨零及永續發展的目標。邁向淨零轉型已是台灣與全球「共同目標」，也是對下一代及永續台灣的「共同責任」；工程界在這個目標與責任裡扮演關鍵力量，希望能持續貢獻專業，為國家增能、為永續扎根，讓國家穩健邁向淨零轉型目標。

最後，總統期許工程界好朋友，秉持服務社會初心，與政府攜手合作，打造更安全、更智慧、更永續的台灣，一起努力讓國家不斷前進，讓人民更加幸福。