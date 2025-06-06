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中華鯤鵬會遭爆統戰今限期未改 內政部祭解散處分

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今依據人民團體法第58條規定，核予中華鯤鵬會解散處分。圖為內政部長劉世芳。圖／聯合報資料照
內政部今依據人民團體法第58條規定，核予中華鯤鵬會解散處分。圖為內政部長劉世芳。圖／聯合報資料照

中華鯤鵬會遭質疑長期配合中國對台統戰內政部今天表示，限期該會於今日前改善，但該會迄今均未報送會務改善的文件，因此內政部依據人民團體法第58條規定，核予該會解散處分。

內政部表示，近來中共統戰組織藉我國人民團體名義招攬學生赴陸交流、進行統戰行為，利用我國民主自由的結社精神，進行統戰活動，提醒國人參與中國相關的活動務必謹慎小心，避免成為統戰棋子，損害我國主權尊嚴。

內政部表示，查「中華鯤鵬會」未依法令及章程規定，定期召開理、監事會及會員大會，因違反人民團體法相關規定，內政部前於今年5月13日核予警告處分，並限期該會於今日前改善，惟該會迄今均未報送會務改善的文件，因此內政部依據人民團體法第58條規定，核予該會解散處分。

統戰 文件 內政部

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