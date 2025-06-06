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公務人員查核辦法今生效 政院籲：五院應同步辦理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者蘇健忠／攝影
行政院發言人李慧芝。記者蘇健忠／攝影

有關「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」（簡稱特查辦法）於6日生效後之執行規劃，行政院發言人李慧芝表示，依法行政是政府部門最基礎的憲政義務，特查辦法既已修正生效，包括五院在內的公務人員皆應依照相關規範提報名單進行查核。

李慧芝指出，為展現執法決心，行政院以身作則，將優先提報行政院院長、副院長、秘書長、政務副秘書長、常務副秘書長與政務人員及其辦公室人員等，後續將請法務部調查局進行特殊查核程序並將擴大辦理，初步估計包含本院及所屬部會都會納入提報名單，合先敘明。

至於在野黨立委有誣指政院優先以五長及辦公室提報查核的做法可能是因為鎖定嫌疑人云云，李慧芝指出，這樣的說法完全是無稽之談；此外，由於新修正的特查辦法已經生效，政院也呼籲包括立法院等機關提報符合規定要件的人員，應該同步辦理查核作業。

調查局 行政院 立法院 李慧芝

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