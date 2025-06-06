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政院：5長列首波特殊查核對象 展執法決心

中央社／ 台北6日電

公務員特殊查核辦法今天生效，行政院5長被列為首波優先辦理對象，國民黨立委林沛祥昨天表示，這代表行政院可能已經鎖定嫌疑人。行政院今天指出，相關說法是無稽之談，依法查核是為展現執法決心、以身作則。

考試院會日前通過行政院人事總處會銜的「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」修正草案，增加查核頻次、內容，受查人若有同居人，以及同居人的父母都會列為調查範圍，辦法今天生效且行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、副秘書長王貴蓮、李國興將列首波實施對象。

林沛祥昨天指出，政院5長被列為首波優先辦理對象，代表行政院可能鎖定嫌疑人，盼調查水落石出。行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組表示，依法行政是政府部門最基礎的憲政義務，特查辦法既已修正生效，包括5院在內的公務人員皆應依照相關規範提報名單進行查核。

李慧芝指出，為展現執法決心，行政院以身作則，將優先提報行政院院長、副院長、秘書長、政務副秘書長、常務副秘書長與政務人員及其辦公室人員等，後續將請法務部調查局進行特殊查核程序並將擴大辦理，初步估計包含本院及所屬部會都會納入提報名單，合先敘明。

李慧芝說明，至於在野黨立委有誣指政院優先以5長及辦公室提報查核的做法可能是因為鎖定嫌疑人，這樣的說法完全是無稽之談。

此外，李慧芝強調，因應特殊查核辦法生效，也呼籲立法院等機關提報符合規定要件的公務人員，同步辦理查核作業。

辦公室 行政院 林沛祥

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