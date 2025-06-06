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軍人加薪修法藍白各有版本臨時喊卡 下週再闖關

中央社／ 台北6日電

立法院今天下午原訂處理有關志願役與義務役待遇調整的軍人待遇條例部分條文等案，但最後卻未處理，引發藍白歧見揣測。國民黨團說，黨團想再討論一下定案版本；民眾黨團表示，提升軍人待遇方向一致，但黨團對金額有不同看法，因此提出修正動議。

立法院會今天上午變更議程，原本各黨團同意下午處理軍人待遇條例部分條文等案。不過，立法院副院長江啟臣在下午2時30分時進入議場宣布，依據上午黨團共識，原訂今天要處理的討論事項，現有最新黨團共識，各黨團同意有關討論事項第3至第9案，訂於10日院會依序進行處理。

依據國民黨團提出的軍人待遇條例部分條文等案，是要新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元；明定義務役月薪不得低於最低工資，以二兵為例，月薪將從2萬1350元升至2萬8590元以上。

外傳院會今天未處理軍人待遇條例修法，起因於4日立法院財政委員會當天，藍綠召委協商暫不處理民眾黨團所提的補足地方補助款決議案，引發民眾黨團不滿，因此今天臨時提出修正動議，並擬在表決時支持自己的版本，加上部分立委仍在關島考察未歸，考量到在野立委未具有人數優勢，因此臨時喊卡。

對此，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇受訪表示，今天原訂早上就要處理變更議程，但協商變成下午處理，黨團內部也想再討論一下定案版本，因此協商改至下週二再行處理。

民眾黨團副總召張啓楷受訪表示，軍人是辛苦且危險職業，民眾黨團對提升軍人待遇的方向與國民黨團一致，只是黨團對金額有不同看法，因此提出修正動議；本來朝野早上有講好要處理軍人待遇條例其中一條，但院會沒有馬上接續處理，不過10日應該都會處理得到。

對於今天院會狀況，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在立法院議場前受訪表示，按照黨團共識，上午的會議原定要就軍人待遇條例第2、5、6條修正草案進行討論及表決，但議事槌是立法院長韓國瑜控制的，韓國瑜逕行宣布會議休息，只能莫可奈何。

吳思瑤表示，民進黨團今天甲動，希望好好論述這次軍人待遇條例修法的違憲、違反財政紀律之處，讓社會了解該案的不可行的地方，但既然會議已經按下暫停鍵，據說國民黨團也同意10日再行進行，且民進黨團並非國會多數，無法主導議程及議事進行的順序，一切只能尊重韓國瑜的安排，但也感到遺憾。

韓國瑜 軍人 立法院

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