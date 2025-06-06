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藍質疑兩岸問題雙標 沈伯洋：赴中都是高風險

中央社／ 台北6日電

中國大陸國台辦指民進黨立委沈伯洋父親的公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，國民黨發言人楊智伃今天表示，沈伯洋對於兩岸交流都以最高標準嚴格質疑，面對自己父親與對岸做生意，標準就變成跟海一樣寬。

沈伯洋說，國民黨的指控都不是基於事實，他的父親是中南美洲的台商，公司根據地主要在厄瓜多、秘魯等地，例如在當地種植可可，生意上所需的機器設備，可能會需要向日本、台灣、中國、新加坡等不同國家採購。2019年香港反送中後，他提醒過父親，無論是統戰或生意，到中國都是高風險，從此之後，他的父親就不曾再去過中國。

沈伯洋表示，他的主張跟立場始終一致，經常往來中國本來就有風險，立委更是高風險族群，他提出立委赴中納管的兩岸人民關係條例修法，正是基於此。若國民黨認為三等親，包含父母親或兄弟姐妹要納管，他建議就在他修法版本往上加，他完全支持。因此，並沒有所謂雙標的問題存在。

中國大陸國台辦日前宣布對沈伯洋關聯企業予以懲戒，也說沈伯洋父親在台灣某公司擔任負責人，而該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。沈伯洋則表示，中國玩弄意識形態犧牲人民利益，真的很愚蠢，中國制裁他及其家人，也是因為他推動國安相關法案。

國民黨發言人楊智伃、副發言人康晉瑜，以及國民黨台北市議員柳采葳等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，質疑沈伯洋父親與對岸大做生意，按照沈伯洋以往的標準，兩人都有可能是所謂中共第五縱隊的「高風險族群」，更可能代表中國大陸的影響力直通民進黨立法院黨團。

楊智伃表示，沈伯洋一直以來對於兩岸包括民間、文教交流都以最高標準嚴格質疑，甚至抹紅來抗中保台，面對自己父親的經貿生意，標準就變成跟海一樣寬，面對眾多質疑，沈伯洋持續在網路上硬拗，還說對方付美金所以跟中國沒有任何關係，但前陣子共諜案中發現中共是用加密貨幣、人民幣或美金支付報酬，難道用美金就跟中國沒有任何關係。

柳采葳指出，沈伯洋曾說任何交流都是統戰的一部分，那現在到底誰被統戰。沈父是台商，曾經賣過大陸貨，算不算交流、統戰。民眾與台商與對岸正常健康的交流，沈伯洋過去一律貼上紅標籤，請沈伯洋出來回應一下，其父親的行為是不是統戰的一部分。

統戰 沈伯洋 國民黨

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