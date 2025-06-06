川習熱線有助穩定區域 總統府：遏制威權擴張
美國總統川普近期宣布對等關稅政策後，美中貿易關係陷入緊張，不過川普5日表示，他與中國大陸國家主席習近平通話約一個半小時，討論貿易協議中的複雜細節。對此，我總統府發言人郭雅慧6日表示，我國一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢，遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫。
外媒報導，習近平和川普於5日晚間通電話，習近平強調了日內瓦協議的重要性，並要美國慎重處理台灣議題，川普則在社群表達這是「非常良好的電話通話」，不過雙方要先進行新一輪的貿易磋商，並且川普的發文則隻字未提台灣。
有關美中兩國元首5日通話一事，郭雅慧表示，注意到美國川普總統就美中貿易及芬太尼毒品等議題與中方進行討論，對於美中領袖對話，我國一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢，遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫，共同致力於區域的和平與繁榮發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言