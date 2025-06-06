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川習熱線有助穩定區域 總統府：遏制威權擴張

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

美國總統川普近期宣布對等關稅政策後，美中貿易關係陷入緊張，不過川普5日表示，他與中國大陸國家主席習近平通話約一個半小時，討論貿易協議中的複雜細節。對此，我總統府發言人郭雅慧6日表示，我國一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢，遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫。

外媒報導，習近平和川普於5日晚間通電話，習近平強調了日內瓦協議的重要性，並要美國慎重處理台灣議題，川普則在社群表達這是「非常良好的電話通話」，不過雙方要先進行新一輪的貿易磋商，並且川普的發文則隻字未提台灣。

有關美中兩國元首5日通話一事，郭雅慧表示，注意到美國川普總統就美中貿易及芬太尼毒品等議題與中方進行討論，對於美中領袖對話，我國一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢，遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫，共同致力於區域的和平與繁榮發展。

關稅 習近平 美國 總統府發言人 川普

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