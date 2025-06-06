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川習通話 外交部：中方刻意再次片面扭曲我國際地位

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普與大陸國家主席習近平通電話，我外交部表示，雙方通話聚焦在貿易問題，但中方新聞稿仍刻意片面扭曲我國主權地位，是中方近期重覆使用的伎倆。圖為川習2017年在G20峰會上見面。(美聯社)
美國總統川普與大陸國家主席習近平通電話，我外交部表示，雙方通話聚焦在貿易問題，但中方新聞稿仍刻意片面扭曲我國主權地位，是中方近期重覆使用的伎倆。圖為川習2017年在G20峰會上見面。(美聯社)

美國總統川普昨晚與大陸國家主席習近平通電話，我外交部表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，也注意雙方通話聚焦在貿易問題，但中方新聞稿仍刻意片面扭曲我國主權地位，是中方近期重覆使用的伎倆。

川普上任後近五個月，昨晚與習近平通電話。根據央視報導，川習同意雙方團隊繼續落實日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。川普發文表示兩人通話約1小時30分，雙方的對話聚焦在貿易上，並沒有討論到其他包括俄烏戰爭、伊朗等議題；兩人也提出互訪的邀請。

此外，據央視報導，習近平再次向川普強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。不過，川普社群發文中並未提及台灣問題。

我外交部表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，也注及雙方通話重點雖是美中貿易議題，但中方新聞稿仍刻意片面扭曲我國主權地位，此實為中方近期與各國互動時重覆使用的伎倆。

外交部強調，台灣一貫致力於與夥伴國家共創區域繁榮、維持台海和平現狀，並將秉此立場持續深化台美雙邊在安全與經貿等領域的緊密夥伴關係；亦將持續關注區域情勢，維護我國利益。

美中 川普 外交部

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