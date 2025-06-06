葉丙成光環變利劍？ 沈政男：昔日舔粉將倒打一耙

教育部次長葉丙成因涉洩漏性平個資請假調查期間，又遭檢舉疑似圖利前任職廠商。醫師沈政男表示，圖利爭議並非單靠聲明可釐清，葉丙成現在也和柯文哲一樣，感受「被踩以求聲量」的政壇冷暖。

葉丙成強調他在擔任次長前辭去職務，且廠商未獲政府補助，但沈政男指出，這樣的說法難以徹底切割政治與利益間的模糊空間。

沈政男說，「圖利罪不是你想的那麼單純」，即使廠商未獲政府資金，只要在教育活動中協辦並有機會獲利，葉作為主管單位就難免被質疑。尤其是在輿論與檢調敏感度極高的政治氛圍下，只要社會有質疑聲音，即便證據薄弱，司法與監察機關也可能啟動調查。

他提到類似的案例，如柯文哲牽涉京華城案，即使最終沒有定罪，也因程序問題與輿論壓力而陷入長期困局。他認為葉此刻面臨的已非職位保衛戰，而是名譽與未來發展的關鍵轉折。若再拖延不決，只會讓社會觀感惡化，政壇內部也將進一步切割。

事實上，已有民進黨立委公開表示，「若不能確保自己清白，就不應繼續留任」，被視為執政黨啟動自保機制的訊號。沈政男指出，當連綠營內部都開始畫清界線，葉若不主動請辭，將面臨更大輿論與黨內壓力。

此外，葉丙成長年以「知識型網紅」形象活躍於公共領域，擁有不少粉絲與支持者。但沈政男提醒，當過去的光環與政治爭議連結在一起，這些支持可能迅速瓦解，甚至轉為攻擊。他以柯文哲為例，指出當年的支持者在其陷入爭議時一哄而散，甚至有人反過來「踩他以求聲量」。

最後，沈政男感嘆，葉作為教育主管官員，如今卻深陷政治與輿論漩渦，反映出台灣社會「專長於糟蹋人」的現實。他批評，教育本應培養理性與公正，但目前社會仍停留在叢林法則的邏輯中，令人唏噓。