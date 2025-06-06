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在陸台師被除台灣身分 吳宗憲：陸委會怎搞得像國防部

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
在陸台籍教師張立齊於福建華僑大學任職，因持有大陸定居證，陸委會昨日依違反「兩岸人民關係條例」，廢止張的台灣身分。國民黨立委吳宗憲今日表示，陸委會最早設立的目的是兩岸交流，但怎麼把自己搞成像國防部，整天炮轟中國、炮轟台灣人民。記者屈彥辰／攝影
在陸台籍教師張立齊於福建華僑大學任職，因持有大陸定居證，陸委會昨日依違反「兩岸人民關係條例」，廢止張的台灣身分。國民黨立委吳宗憲今日表示，陸委會最早設立的目的是兩岸交流，但怎麼把自己搞成像國防部，整天炮轟中國、炮轟台灣人民。記者屈彥辰／攝影

在陸台籍教師張立齊於福建華僑大學任職，因持有大陸定居證，陸委會昨日依違反「兩岸人民關係條例」，廢止張的台灣身分。國民黨立委吳宗憲今日表示，陸委會最早設立的目的是兩岸交流，但怎麼把自己搞成像國防部，整天砲轟中國、砲轟台灣人民。

陸委會日前解釋，若國人申請、持有大陸定居證，違反兩岸人民條例第9條之1，須除去台灣身分。而在福建華僑大學擔任教職的張立齊於2024年1月1日，自廈門市公安局出入境管理支隊取得大陸定居證。對此，陸委會副主委梁文傑昨表示，經確認後，已廢止張立齊的台灣身分。

吳宗憲表示，他認為一切依照法律規定，在上屆國會，民進黨完全執政時代修了很多法，明確性嚴重欠缺，包括「反滲透法」、兩岸人民關係條例，都很模糊，讓執政者可以整頓人民，過往很多人因為反滲透法被抓去做筆錄，可是起訴率不到50%，無罪率很高。

吳宗憲說，陸委會最早設立目的是兩岸交流，但怎麼把自己搞成像國防部，整天砲轟中國、砲轟台灣人民？陸委會就回歸陸委會該有的樣子，他只能說當初立法明確性不足地方，將來修法補足。如果人民被違法的行政處分對待，該訴願或是行政訴訟，可以去提。

國民黨立委羅智強也說，他很好奇民進黨發生很多委員賺紅錢的狀況，包括民進黨立委沈伯洋家的公司做轉口生意，轉口中國生意有沒有獲利，算不算賺紅錢？民進黨要上綱兩岸關係，愛怎麼上綱就怎麼上綱，但不要雙標，應以同樣標準檢驗沈伯洋。

陸委會 民進黨 國防部

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