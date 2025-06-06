尷尬了！軍人加薪在野版本不同調法 藍憂表決生變三讀再等等

立法院長韓國瑜今天上午主持朝野黨團協商，原本達成共識，下午將表決攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正草案，未料下午突然大轉彎，朝野黨團決定改下周二闖關。據了解，主要原因是藍白立場不同，表決恐生變數，臨時改為下周二闖關。

立法院上午朝野協商，朝野原達成共識，下午將處理「軍人待遇條例」和「退除役官兵輔導條例修正案」等案。根據國民黨立院黨團先前規劃，志願役勤務加給從每月1萬元增加至3萬元，義務役薪資從現行2萬1350元提高7240元，達到最低基本工資的2萬8590；以及恢復退役上校以上階級軍人子女教育補助。

結果下午突然大轉彎，藍綠白三黨團約在下午1時30分左右陸續解除甲動。立法院副院長江啟臣在院會開始時宣布，各黨團同意討論事項第3案至第9案，改下周二6月10日院會依序進行處理，引發外界一陣錯愕。

據了解，主要原因是國民黨團與民眾黨團在「軍人待遇條例」第5條修正草案上意見分歧，國民黨團主張對志願役每月加給3萬元；而民眾黨團認為這樣不妥，今年4月已經調升過一次待遇，如果要再加薪應該要以基層為主，主張分級距為「將官每月1萬3000元、上校及中校每月1萬8000元、少校及以下每月2萬5000元」，由於藍白意見不同，表決恐生變數，臨時決定取消下午議程。

另外民眾黨團還會提出附帶決議，推動軍人加薪法制化。決議指出，本次「軍人待遇條例」第5條修法將志願役加給法制化，以達照顧國軍並增加國人從軍意願，隨著修法通過後，要求國防部將過去依軍人待遇條例第5條之勤務加給內，屬於志願役加給性質之加給，於本次修正施行後廢除，以避免重複加給。

院會今天上午表決時，國民黨團今天也未全數出席，國防外交委員黃仁、盧縣一、林倩綺，以及民眾黨立委林億君人在關島考察，國民黨因而臨時取消甲動，改為下周二闖關軍人加薪法案。