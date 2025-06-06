快訊

科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

3天前才發文…29歲美妝男神金鐘碩驚傳離世 昔參加戀綜溫柔圈粉

聽新聞
0:00 / 0:00

尷尬了！軍人加薪在野版本不同調法 藍憂表決生變三讀再等等

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天上午主持朝野黨團協商，原本達成共識，下午將表決攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正草案，未料下午突然大轉彎。圖為立法院提供。
立法院長韓國瑜今天上午主持朝野黨團協商，原本達成共識，下午將表決攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正草案，未料下午突然大轉彎。圖為立法院提供。

立法院長韓國瑜今天上午主持朝野黨團協商，原本達成共識，下午將表決攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正草案，未料下午突然大轉彎，朝野黨團決定改下周二闖關。據了解，主要原因是藍白立場不同，表決恐生變數，臨時改為下周二闖關。

立法院上午朝野協商，朝野原達成共識，下午將處理「軍人待遇條例」和「退除役官兵輔導條例修正案」等案。根據國民黨立院黨團先前規劃，志願役勤務加給從每月1萬元增加至3萬元，義務役薪資從現行2萬1350元提高7240元，達到最低基本工資的2萬8590；以及恢復退役上校以上階級軍人子女教育補助。

結果下午突然大轉彎，藍綠白三黨團約在下午1時30分左右陸續解除甲動。立法院副院長江啟臣在院會開始時宣布，各黨團同意討論事項第3案至第9案，改下周二6月10日院會依序進行處理，引發外界一陣錯愕。

據了解，主要原因是國民黨團與民眾黨團在「軍人待遇條例」第5條修正草案上意見分歧，國民黨團主張對志願役每月加給3萬元；而民眾黨團認為這樣不妥，今年4月已經調升過一次待遇，如果要再加薪應該要以基層為主，主張分級距為「將官每月1萬3000元、上校及中校每月1萬8000元、少校及以下每月2萬5000元」，由於藍白意見不同，表決恐生變數，臨時決定取消下午議程。

另外民眾黨團還會提出附帶決議，推動軍人加薪法制化。決議指出，本次「軍人待遇條例」第5條修法將志願役加給法制化，以達照顧國軍並增加國人從軍意願，隨著修法通過後，要求國防部將過去依軍人待遇條例第5條之勤務加給內，屬於志願役加給性質之加給，於本次修正施行後廢除，以避免重複加給。

院會今天上午表決時，國民黨團今天也未全數出席，國防外交委員黃仁、盧縣一、林倩綺，以及民眾黨立委林億君人在關島考察，國民黨因而臨時取消甲動，改為下周二闖關軍人加薪法案。

立法院長韓國瑜今天上午主持朝野黨團協商，原本達成共識，下午將表決攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正草案，未料下午突然大轉彎。圖為立法院提供。
立法院長韓國瑜今天上午主持朝野黨團協商，原本達成共識，下午將表決攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正草案，未料下午突然大轉彎。圖為立法院提供。

軍人 立法院 國民黨

延伸閱讀

喬好了！ 軍人加薪、退役上校以上子女教育補助 下午三讀

藍拚軍人加薪今立院闖關 吳思瑤：又為救罷免才討好

馬斯克批「大而美」法案 川普：非常失望

傳產業加薪搶才有動作了 達欣工程宣布全員調漲一成

相關新聞

尷尬了！軍人加薪在野版本不同調法 藍憂表決生變三讀再等等

立法院長韓國瑜今天上午主持朝野黨團協商，原本達成共識，下午將表決攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正草案，未料下午突然大轉彎，朝野黨團決定改下周二闖關。據了解，主要原因是藍白立場不同，表決恐生變數，臨時改為下周二闖關。

外交部小編「你媽叫你回家」嗆小粉紅 挨酸如青鳥鄉民

外交部官方臉書發布圖文緬懷六四天安門事件，引發不同立場網友熱議，不過外交部小編回嗆大陸網民一句「你媽叫你回家啦」又再引發...

川習通話 外交部：中方刻意再次片面扭曲我國際地位

美國總統川普昨晚與大陸國家主席習近平通電話，我外交部表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，也注意雙方通話聚焦在貿易問...

葉丙成光環變利劍？ 沈政男：昔日舔粉將倒打一耙

教育部次長葉丙成因涉洩漏性平個資請假調查期間，又遭檢舉疑似圖利前任職廠商。醫師沈政男表示，圖利爭議並非單靠聲明可釐清，葉...

在陸台師被除台灣身分 吳宗憲：陸委會怎搞得像國防部

在陸台籍教師張立齊於福建華僑大學任職，因持有大陸定居證，陸委會昨日依違反「兩岸人民關係條例」，廢止張的台灣身分。國民黨立...

訪屏東原民文化園區 馬紹爾總統：南島家庭故鄉

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）走訪台灣原住民族文化園區，欣賞歌舞展演、參觀石板屋、動手燒製琉璃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。