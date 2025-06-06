快訊

科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

3天前才發文…29歲美妝男神金鐘碩驚傳離世 昔參加戀綜圈粉

訪屏東原民文化園區 馬紹爾總統：南島家庭故鄉

中央社／ 屏東縣6日電
馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）（中）6日走訪台灣原住民族文化園區，親自動手燒製琉璃珠，體驗原住民工藝文化。中央社
馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）（中）6日走訪台灣原住民族文化園區，親自動手燒製琉璃珠，體驗原住民工藝文化。中央社

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）走訪台灣原住民族文化園區，欣賞歌舞展演、參觀石板屋、動手燒製琉璃珠等文化體驗，海妮表示，感受到溫暖話語，這邊是南島家庭的故鄉。

海妮今天率訪問團一行20人，今天上午抵達位於屏東縣的台灣原住民族文化園區，由原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur接待，並帶領訪問團展開文化體驗之旅，欣賞國家級原住民族樂舞展演團隊「娜麓灣樂舞劇團」演出，再走入排灣族傳統石板屋、動手製作琉璃珠燒製工藝，並參觀園區常設展「以後的以後」。

曾智勇會中表示，日前去到馬紹爾群島共和國，一點都沒有出國的感覺，好像回到自己部落，相信海妮總統訪問團來到屏東，感覺也是一樣的；將來不論在樂舞、文化及復興母語，希望會有更多的交流及溝通，而在今年年底，台灣將要舉辦南島語系傳統競技運動會，除了比賽也會有更多交流跟文化學習。

「感受到溫暖話語，這邊是南島家庭的故鄉。」海妮說，今天到訪不僅認識台灣豐富原住民文化與部落，也是慶祝兩國間共享價值；另外，也想介紹在馬紹爾憲法下，酋長院負責檢視所有會影響到土地、傳統習俗的相關法律，這樣憲政機制下，也代表馬紹爾對於傳統的尊敬及想要延續的使命。

海妮說，今天來訪強化兩國友邦關係，也深化人與人間連結，這樣的連結建立在互信及對於互相文化了解的基礎上，也想要藉此慶祝雙邊情誼，希望未來在推展教育、文化、體育及永續發展上有更多合作機會。

原民會提及，中午舉辦原住民族風味料理宴會，以美食展現台灣原住民族獨特飲食文化，雙方在餐敘間深入交流，就原住民族文化復振與保存、樂舞交流、博物館合作等議題交換意見，持續深化兩國南島民族合作，讓台灣原住民族文化走向國際，與世界並肩同行。

馬紹爾群島 屏東縣 原住民族

延伸閱讀

友邦元首淋雨失國格 藍發言人：外交部只剩戰狼嘴砲

屏東大鵬灣遊客中心重新開幕 享潟湖生態風光品在地美食

首件原民傳統智慧財產權爭議 阿美族奇美部落告原民會敗訴確定

屏東海口祭7月登場 哥吉拉6米高竹編裝置藝術席捲海口港

相關新聞

尷尬了！軍人加薪在野版本不同調法 藍憂表決生變三讀再等等

立法院長韓國瑜今天上午主持朝野黨團協商，原本達成共識，下午將表決攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正草案，未料下午突然大轉彎，朝野黨團決定改下周二闖關。據了解，主要原因是藍白立場不同，表決恐生變數，臨時改為下周二闖關。

外交部小編「你媽叫你回家」嗆小粉紅 挨酸如青鳥鄉民

外交部官方臉書發布圖文緬懷六四天安門事件，引發不同立場網友熱議，不過外交部小編回嗆大陸網民一句「你媽叫你回家啦」又再引發...

川習通話 外交部：中方刻意再次片面扭曲我國際地位

美國總統川普昨晚與大陸國家主席習近平通電話，我外交部表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，也注意雙方通話聚焦在貿易問...

葉丙成光環變利劍？ 沈政男：昔日舔粉將倒打一耙

教育部次長葉丙成因涉洩漏性平個資請假調查期間，又遭檢舉疑似圖利前任職廠商。醫師沈政男表示，圖利爭議並非單靠聲明可釐清，葉...

在陸台師被除台灣身分 吳宗憲：陸委會怎搞得像國防部

在陸台籍教師張立齊於福建華僑大學任職，因持有大陸定居證，陸委會昨日依違反「兩岸人民關係條例」，廢止張的台灣身分。國民黨立...

訪屏東原民文化園區 馬紹爾總統：南島家庭故鄉

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）走訪台灣原住民族文化園區，欣賞歌舞展演、參觀石板屋、動手燒製琉璃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。