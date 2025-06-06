訪屏東原民文化園區 馬紹爾總統：南島家庭故鄉

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）走訪台灣原住民族文化園區，欣賞歌舞展演、參觀石板屋、動手燒製琉璃珠等文化體驗，海妮表示，感受到溫暖話語，這邊是南島家庭的故鄉。

海妮今天率訪問團一行20人，今天上午抵達位於屏東縣的台灣原住民族文化園區，由原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur接待，並帶領訪問團展開文化體驗之旅，欣賞國家級原住民族樂舞展演團隊「娜麓灣樂舞劇團」演出，再走入排灣族傳統石板屋、動手製作琉璃珠燒製工藝，並參觀園區常設展「以後的以後」。

曾智勇會中表示，日前去到馬紹爾群島共和國，一點都沒有出國的感覺，好像回到自己部落，相信海妮總統訪問團來到屏東，感覺也是一樣的；將來不論在樂舞、文化及復興母語，希望會有更多的交流及溝通，而在今年年底，台灣將要舉辦南島語系傳統競技運動會，除了比賽也會有更多交流跟文化學習。

「感受到溫暖話語，這邊是南島家庭的故鄉。」海妮說，今天到訪不僅認識台灣豐富原住民文化與部落，也是慶祝兩國間共享價值；另外，也想介紹在馬紹爾憲法下，酋長院負責檢視所有會影響到土地、傳統習俗的相關法律，這樣憲政機制下，也代表馬紹爾對於傳統的尊敬及想要延續的使命。

海妮說，今天來訪強化兩國友邦關係，也深化人與人間連結，這樣的連結建立在互信及對於互相文化了解的基礎上，也想要藉此慶祝雙邊情誼，希望未來在推展教育、文化、體育及永續發展上有更多合作機會。

原民會提及，中午舉辦原住民族風味料理宴會，以美食展現台灣原住民族獨特飲食文化，雙方在餐敘間深入交流，就原住民族文化復振與保存、樂舞交流、博物館合作等議題交換意見，持續深化兩國南島民族合作，讓台灣原住民族文化走向國際，與世界並肩同行。