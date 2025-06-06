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友邦元首淋雨失國格 藍發言人：外交部只剩戰狼嘴砲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統3日早上以軍禮歡迎馬紹爾共和國總統海妮訪台，在典禮舉行期間，因無雨備，致賴總統和海妮淋雨檢閱三軍儀隊，外交部長林佳龍卻稱「雨水是上天的祝福」。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，外交部拿納稅人錢，只剩戰狼嘴炮，不幹正事，讓友邦淋雨當「祝福」，問候別人媽媽是「祈福」？圖／取自鄧凱勛臉書
賴清德總統3日早上以軍禮歡迎馬紹爾共和國總統海妮訪台，在典禮舉行期間，因無雨備，致賴總統和海妮淋雨檢閱三軍儀隊，外交部長林佳龍卻稱「雨水是上天的祝福」。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，外交部拿納稅人錢，只剩戰狼嘴炮，不幹正事，讓友邦淋雨當「祝福」，問候別人媽媽是「祈福」？圖／取自鄧凱勛臉書

賴清德總統3日早上以軍禮歡迎馬紹爾共和國總統海妮訪台，在典禮舉行期間，因無雨備，致賴總統和海妮淋雨檢閱三軍儀隊，外交部長林佳龍卻稱「雨水是上天的祝福」。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，外交部拿納稅人錢，只剩戰狼嘴炮，不幹正事，讓友邦淋雨當「祝福」，問候別人媽媽是「祈福」？

鄧凱勛說，從總統、行政院長，到外交部的小編，民進黨上下彷彿全數搭上一列「正事不做、只搞意識形態與鬥爭」的失速列車。

近日，外交部粉專小編拿著納稅人的錢，突然在網路上展開無差別攻擊，砲火四射又口氣囂張，甚至脫口而出「你媽要你回家啦」，讓人不禁懷疑，這就是外交部的格局，還是這是民進黨側翼？

鄧凱勛表示，如果民進黨任內的外交部覺得嘴砲式戰狼滿分是有用的，為何實際外交拓展卻零分，蔡英文、賴清德執政期間斷交10個邦交國，邦交國屢創新低？外交部要不要順便回應一下。

鄧凱勛批，整個部會有空上網跟網友嗆聲，卻沒空幫我國友邦馬紹爾的元首撐傘？回顧日前賴清德總統以軍禮歡迎友邦馬紹爾群島總統海妮訪問，兩人在滂沱大雨中「淋成落湯雞」，外交部卻完全沒有應變措施，事後還美其名曰「雨是上天的祝福」，荒謬至極。不論海妮總統是否感受到「祝福」，心裡暗想中華民國的外交部應變能力不足，恐怕已是板上釘釘。

鄧凱勛認為，民進黨把重心放在嘴炮，或許他們忘了，自己是「中華民國外交部」，不是哪個網軍側翼。如今酬庸大使、粉專成為側翼集散地，政府部門風骨格調蕩然無存，真正專業、穩健的外交已被民進黨掃進歷史的焚化爐。

鄧凱勛指出，正事不做似乎是民進黨的通病，內政部長劉世芳同樣熱衷於此，放任民生問題如居住正義等不聞不問，卻執意推動「中正路改名」的政治操作，搞到最後無人響應，又急踩煞車，浪費社會資源、撕裂社會情感。外交部的表現只是顯現自己自信不足，只務虛而不務實，實非中華民國之福。

馬紹爾群島 民進黨 外交部

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