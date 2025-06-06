快訊

科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

3天前才發文…29歲美妝男神金鐘碩驚傳離世 昔參加戀綜溫柔圈粉

立法院調查報告：國發基金有不當投資決策缺失

中央社／ 台北6日電
立法院示意圖。圖／聯合報系資料照
立法院示意圖。圖／聯合報系資料照

立法院國發基金調查委員會擬具調查報告，認定國發基金有不當投資決策缺失，退場機制形同具文，國發基金未來不應先射箭再畫靶，應注意公務員旋轉門條款，並改善退場機制。朝野今天同意將調查報告交付協商。

立法院於去年底成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，啟動調閱、調查國發基金投資的事業單位資料；國發基金調查委員會日前已擬具報告，並將報告提報至院會。

由於中選會決議反廢死公投不符規定並決議否決，國民黨團3日於立法院程序委員會提案，促請立法院對中選會拒辦反廢死公投提出行政訴訟，外界原預料朝野今天將就此案進行表決案。

不過，立法院會今天進行討論事項前，各黨團先進行協商，最後達成共識，今天院會僅處理人工智慧基本法草案復議案、國發基金不當投資調查報告及軍人待遇條例、國軍退除役官兵輔導條例修正草案。

其中，國發基金調查委員會於報告中提到，國發基金有不當投資決策缺失，並有投資管理失職情形，且退場機制形同具文。

調查報告也提出7項建議，第1，國發基金未來不應「先射箭再畫靶」，執意投資特定公司，而國發基金投資評估審議會中，對於外審委員意見，應有適當回應機制，國發基金投資評估審議委員投票時應敘明理由；第2，重大議案宜由委員本人親自出席，確實有代理出席必要時，亦應明確化規定機關內部代理順序。

第3，行政院專案核准投資應全盤徹底檢討，避免其審查密度與一般案件差異過大；第4，國發基金應強化管理規範密度，相關規範應以法律明文訂定；第5，應注意公務員服務法旋轉門條款，避免利益衝突，宜擬定相關規範，減少利益衝突發生；第6，國發基金所派任董事，應善盡應負擔的善良管理人注意義務與董事忠實義務，如發現所投資企業有違反公司治理甚至違法行為，應即時回報國發基金，並於適當時機公開揭露；第7，國發基金退場機制允宜改進避免僵化。

由於各黨團已同意將國發基金調查報告送交朝野協商，院會處理時，立法院長韓國瑜裁示，依照黨團共識，國發基金調查報告書及處理意見等，一併交付黨團協商，並由民眾黨團召集協商。

退場機制 衝突 立法院

延伸閱讀

喬好了！ 軍人加薪、退役上校以上子女教育補助 下午三讀

遭批公務車使用像私人Uber 柯志恩火大要告：胡拼亂湊假資訊

用公務車跑反罷免行程、出入建商總部 鄭正鈐回應了

賴苡任假處分遭駁 中選會提醒他送件時要出示3文件

相關新聞

尷尬了！軍人加薪在野版本不同調法 藍憂表決生變三讀再等等

立法院長韓國瑜今天上午主持朝野黨團協商，原本達成共識，下午將表決攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正草案，未料下午突然大轉彎，朝野黨團決定改下周二闖關。據了解，主要原因是藍白立場不同，表決恐生變數，臨時改為下周二闖關。

外交部小編「你媽叫你回家」嗆小粉紅 挨酸如青鳥鄉民

外交部官方臉書發布圖文緬懷六四天安門事件，引發不同立場網友熱議，不過外交部小編回嗆大陸網民一句「你媽叫你回家啦」又再引發...

川習通話 外交部：中方刻意再次片面扭曲我國際地位

美國總統川普昨晚與大陸國家主席習近平通電話，我外交部表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，也注意雙方通話聚焦在貿易問...

葉丙成光環變利劍？ 沈政男：昔日舔粉將倒打一耙

教育部次長葉丙成因涉洩漏性平個資請假調查期間，又遭檢舉疑似圖利前任職廠商。醫師沈政男表示，圖利爭議並非單靠聲明可釐清，葉...

在陸台師被除台灣身分 吳宗憲：陸委會怎搞得像國防部

在陸台籍教師張立齊於福建華僑大學任職，因持有大陸定居證，陸委會昨日依違反「兩岸人民關係條例」，廢止張的台灣身分。國民黨立...

訪屏東原民文化園區 馬紹爾總統：南島家庭故鄉

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）走訪台灣原住民族文化園區，欣賞歌舞展演、參觀石板屋、動手燒製琉璃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。