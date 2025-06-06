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川習通話 各自表述台灣問題 陳玉珍嘆：我方無話語權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
央視新聞昨日晚間8時許發出快訊，指「6月5日晚，國家主席習近平應約同美國總統特朗普（川普）通電話」。隨後中共官媒「新華社」、川普在社群媒體上，針對通話內容各有表述，重點亦各有不同，在川普的貼文中，絲毫未提台灣問題。國民黨立委陳玉珍說，對美國而言稀土才是重點，將台灣當作籌碼，台灣未來被美中決定，卻一點話語權都沒有。記者屈彥辰／攝影
央視新聞昨日晚間8時許發出快訊，指「6月5日晚，國家主席習近平應約同美國總統特朗普（川普）通電話」。隨後中共官媒「新華社」、川普在社群媒體上，針對通話內容各有表述，重點亦各有不同，在川普的貼文中，絲毫未提台灣問題。國民黨立委陳玉珍說，對美國而言稀土才是重點，將台灣當作籌碼，台灣未來被美中決定，卻一點話語權都沒有。記者屈彥辰／攝影

央視新聞昨日晚間8時許發出快訊，指「6月5日晚，國家主席習近平應約同美國總統特朗普（川普）通電話」。隨後中共官媒「新華社」、川普在社群媒體上，針對通話內容各有表述，重點亦各有不同，在川普的貼文中，絲毫未提台灣問題。國民黨立委陳玉珍說，對美國而言稀土才是重點，將台灣當作籌碼，台灣未來被美中決定，卻一點話語權都沒有。

川普、習近平通話後，川普在社群強調，本次通話聚焦貿易，並提及稀土問題，習近平邀請他訪陸，他也表示善意，且也提到「沒有討論到有關俄羅斯／烏克蘭或伊朗的任何事情。（Nothing was discussed concerning Russia/Ukraine, or Iran. ）」而縱觀川普社群媒體全文，未提台灣問題。

然而，新華社報導提到，習近平向川普強調，美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地；川普表示十分尊重習近平，美中關係十分重要。美方樂見中國經濟維持強勁成長。美中合作可以做成很多好事。美方將繼續奉行一中政策。

陳玉珍認為，不是看川普說了什麼，而是看川普「沒說什麼」，台灣問題的重要性對美中不同。對中國大陸而言，台灣問題是核心問題，所以新華社報導有提到台海問題、不能台獨等。但美國完全連台灣兩個字，點都沒有點到，「稀土才是重點」，大陸很在乎台灣問題，美國把台灣當作籌碼，可能可以再跟大陸多要一點東西，大陸想聽到一中政策，就說支持一中政策，「但你要給我稀土」。

陳玉珍強調，「站在我們是中華民國國民的立場，我們是很悲哀的，因為我們的未來是被美中決定，我們一點話語權都沒有。這是我們的未來耶，我們卻沒有辦法決定任何事情，美中兩個說一說就算數了。」

陳玉珍指出，以前不是這樣，以前在馬英九時代，「我們可以跟他們談」，還有一點點權力，現在就沒有了。美中對台灣問題的重視程度不一樣，到時兩國如果真的走向博弈時，對美國來說，「台灣是可以被當籌碼交易的」；對大陸來講，台灣是不能被交易的。在不在乎差很多。

美國總統川普在6月5日與中國國家主席習近平通話。（美聯社）
美國總統川普在6月5日與中國國家主席習近平通話。（美聯社）

陳玉珍 美國 美中關係 川普

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