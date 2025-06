川習通話 各自表述台灣問題 陳玉珍嘆：我方無話語權

央視新聞昨日晚間8時許發出快訊,指「6月5日晚,國家主席習近平應約同美國總統特朗普(川普)通電話」。隨後中共官媒「新華社」、川普在社群媒體上,針對通話內容各有表述,重點亦各有不同,在川普的貼文中,絲毫未提台灣問題。國民黨立委陳玉珍說,對美國而言稀土才是重點,將台灣當作籌碼,台灣未來被美中決定,卻一點話語權都沒有。

川普、習近平通話後,川普在社群強調,本次通話聚焦貿易,並提及稀土問題,習近平邀請他訪陸,他也表示善意,且也提到「沒有討論到有關俄羅斯/烏克蘭或伊朗的任何事情。(Nothing was discussed concerning Russia/Ukraine, or Iran. )」而縱觀川普社群媒體全文,未提台灣問題。

然而,新華社報導提到,習近平向川普強調,美國應慎重處理台灣問題,避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地;川普表示十分尊重習近平,美中關係十分重要。美方樂見中國經濟維持強勁成長。美中合作可以做成很多好事。美方將繼續奉行一中政策。

陳玉珍認為,不是看川普說了什麼,而是看川普「沒說什麼」,台灣問題的重要性對美中不同。對中國大陸而言,台灣問題是核心問題,所以新華社報導有提到台海問題、不能台獨等。但美國完全連台灣兩個字,點都沒有點到,「稀土才是重點」,大陸很在乎台灣問題,美國把台灣當作籌碼,可能可以再跟大陸多要一點東西,大陸想聽到一中政策,就說支持一中政策,「但你要給我稀土」。

陳玉珍強調,「站在我們是中華民國國民的立場,我們是很悲哀的,因為我們的未來是被美中決定,我們一點話語權都沒有。這是我們的未來耶,我們卻沒有辦法決定任何事情,美中兩個說一說就算數了。」