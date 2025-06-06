拜訪民眾黨林珍羽被批浪費時間 小笠原欣幸反嗆網友無知
台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸分享上月拜訪民眾黨北市議員林珍羽，也交流北市罷免活動的意見，結果卻被批是「浪費時間」，他則反嗆對方無知，「回應你的留言，才是浪費時間。」
昨在臉書發文，上個月拜訪台北市議員林珍羽，她在台北市中山大同選區2022年當選，父親為民眾黨立法委員林國成。他向林議員請教民眾黨對於這次罷免活動的態度，以及台北市罷免情況。「能與林議員交換意見，很高興，受益良多。非常感謝林議員百忙之中抽空接受我的訪問。」
貼文一出，林珍羽感性回應，「感謝小笠原老師，相當珍惜本次交流機會，受益良多，感謝您。」
不過，有一位民眾留言「教授您這是浪費時間，民眾黨的事，只能問國昌老師這顆時代力量來的福壽螺，畢竟他一人控制全黨，其他人都是邊緣人。」
小笠原欣幸反酸回應說，「你的留言讓人看到你的無知而已。可能你不知道林珍羽議員的選區在這次罷免過程中重要選區之一。回應你的留言，才是浪費時間。」
有網友看到雙方對話後直呼，難得看到溫文儒雅的小笠原教授，用到這麼激烈的語氣去回應，台灣果然是個愈來愈藐視專業的地方。
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