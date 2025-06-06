快訊

雨彈升級！氣象署發布豪雨特報 北到南、東部16縣市大雨

喬好了！ 軍人加薪、退役上校以上子女教育補助 下午三讀

教授生存／先升等再說？研究與教學怎分配考驗助理教授

拜訪民眾黨林珍羽被批浪費時間 小笠原欣幸反嗆網友無知

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸上月拜訪民眾黨北市議員林珍羽，也交流北市罷免活動的意見。圖／取自臉書「Yoshiyuki Ogasawara」
台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸上月拜訪民眾黨北市議員林珍羽，也交流北市罷免活動的意見。圖／取自臉書「Yoshiyuki Ogasawara」

台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸分享上月拜訪民眾黨北市議員林珍羽，也交流北市罷免活動的意見，結果卻被批是「浪費時間」，他則反嗆對方無知，「回應你的留言，才是浪費時間。」

昨在臉書發文，上個月拜訪台北市議員林珍羽，她在台北市中山大同選區2022年當選，父親為民眾黨立法委員林國成。他向林議員請教民眾黨對於這次罷免活動的態度，以及台北市罷免情況。「能與林議員交換意見，很高興，受益良多。非常感謝林議員百忙之中抽空接受我的訪問。」

貼文一出，林珍羽感性回應，「感謝小笠原老師，相當珍惜本次交流機會，受益良多，感謝您。」

不過，有一位民眾留言「教授您這是浪費時間，民眾黨的事，只能問國昌老師這顆時代力量來的福壽螺，畢竟他一人控制全黨，其他人都是邊緣人。」

小笠原欣幸反酸回應說，「你的留言讓人看到你的無知而已。可能你不知道林珍羽議員的選區在這次罷免過程中重要選區之一。回應你的留言，才是浪費時間。」

有網友看到雙方對話後直呼，難得看到溫文儒雅的小笠原教授，用到這麼激烈的語氣去回應，台灣果然是個愈來愈藐視專業的地方。

議員 林珍羽 北市

延伸閱讀

林右昌到花蓮劍指傅崐萁 藍諷民進黨「幕後黑手不演了」

4綠委罷免不送件、藍嘉縣黨部被搜 徐巧芯喊：全力回防

綠民代質詢罷免進度？竹市民政處長：不像柯建銘會通靈

影／曹興誠：二階罷免大成功 啟動第三階段罷免

相關新聞

高市府授權「高雄熊」文創品「中國製」 觀光局回應了

高市府觀光局授權觀光大使「高雄熊」業者「趣活」製造文創商品販售，但業者官網卻直接標榜絨毛布偶、睡帽頸枕等商品製造產地是「...

外交部小編「你媽叫你回家」嗆小粉紅 挨酸如青鳥鄉民

外交部官方臉書發布圖文緬懷六四天安門事件，引發不同立場網友熱議，不過外交部小編回嗆大陸網民一句「你媽叫你回家啦」又再引發...

川習通話 各自表述台灣問題 陳玉珍嘆：我方無話語權

央視新聞昨日晚間8時許發出快訊，指「6月5日晚，國家主席習近平應約同美國總統特朗普（川普）通電話」。隨後中共官媒「新華社...

「高雄熊」文創品被爆中國製 蔣萬安妙回這「4字」

高市府觀光局授權觀光大使「高雄熊」業者「趣活」製造文創商品販售，業者官網卻直接標榜絨毛布偶、睡帽頸枕等商品製造產地是「中...

拜訪民眾黨林珍羽被批浪費時間 小笠原欣幸反嗆網友無知

台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸分享上月拜訪民眾黨北市議員林珍羽，也交流北市罷免活動的意見，結果卻被批是「浪費時間」，...

當黃仁勳和庫克成美中對抗箭靶 抹紅是門好生意？

任意抹紅意見與自己不同的人，不是綠營政客、網軍側翼的專利。「台灣之光」黃仁勳憂心台灣供電問題，就被炎上，打成「中共同路人」；蘋果執行長庫克也被金融時報記者出書抹紅，說他是「紅色供應鏈」的始作俑者，中國崛起的推手，作者筆下的庫克簡直就是個叛國賊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。