王定宇：川習通話台灣問題非重點 中國演過就好了

美國總統川普上任後近五個月，昨晚終於與大陸國家主席習近平通電話。民進黨立委王定宇表示，雙方通話主題針對貿易衝突、美中之間地緣政治歧異，從「新華社」釋出訊息，習近平有向川普提到台灣，美方釋出的新聞稿則沒提到，國際專家都認為中共總會在這類型談判中提到台灣，而美國循往例也不會理會他們。

王定宇指出，看待美國對台灣相關政策處理，應該更全面性看待，美國共和黨和川普友好的參議員、眾議員，已發函給美國主要企業，要求不得再以「中國台灣」標註，應該以「台灣」標註，且強調這是不管誰執政的一貫態度，台灣是獨立於中國人民共和國之外的政治實體。

王定宇說，從川習這次通話，看起來是習近平弱勢，有求於川普，希望減緩川普對中國的圍堵網；台灣並不是這次通話主角，中國就像唱老調一樣，演過就好了，真正談判內容應該是和這個無關。