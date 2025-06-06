聽新聞
0:00 / 0:00
高市府授權「高雄熊」文創品「中國製」 觀光局回應了
高市府觀光局授權觀光大使「高雄熊」業者「趣活」製造文創商品販售，但業者官網卻直接標榜絨毛布偶、睡帽頸枕等商品製造產地是「中國」，對此，觀光局今午表示，高雄熊系列商品從設計到材質選用皆在台灣完成，後續才送往中國等地製造，此為「業界常態」。
有朱姓民眾向本報爆料，由觀光局授權販售的業者趣活官網，直接將高雄熊絨毛布偶和睡帽頸枕標註產地在「中國」，記者查證官網，確有此事。
高市府觀光局今天中午針對近日民眾關心高雄觀光大使「高雄熊」系列絨毛玩偶及頸枕的產地議題回應指出，該系列商品由台灣文創品牌「趣活」設計，從規畫、開模到材質選用皆在台灣完成。
觀光局表示，廠商部分商品為台灣本地工廠製造，部分品項在中國製造。中國是世界工廠，各國原創設計商品於國內設計開發，後續送往中國、越南、馬來西亞等地製造是業界常態。
觀光局強調，高雄熊商品均為台灣原創、台灣設計，同時品質監製亦由台灣團隊把關，消費者可安心選購。未來也將優先評估與更多台灣製造廠商合作，持續推動MIT商品，支持本地產業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言