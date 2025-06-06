高市府授權「高雄熊」文創品「中國製」 觀光局回應了

高市府觀光局授權觀光大使「高雄熊」業者「趣活」製造文創商品販售，但業者官網卻直接標榜絨毛布偶、睡帽頸枕等商品製造產地是「中國」，對此，觀光局今午表示，高雄熊系列商品從設計到材質選用皆在台灣完成，後續才送往中國等地製造，此為「業界常態」。

有朱姓民眾向本報爆料，由觀光局授權販售的業者趣活官網，直接將高雄熊絨毛布偶和睡帽頸枕標註產地在「中國」，記者查證官網，確有此事。

高市府觀光局今天中午針對近日民眾關心高雄觀光大使「高雄熊」系列絨毛玩偶及頸枕的產地議題回應指出，該系列商品由台灣文創品牌「趣活」設計，從規畫、開模到材質選用皆在台灣完成。

觀光局表示，廠商部分商品為台灣本地工廠製造，部分品項在中國製造。中國是世界工廠，各國原創設計商品於國內設計開發，後續送往中國、越南、馬來西亞等地製造是業界常態。