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高市府授權「高雄熊」文創品「中國製」 觀光局回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄觀光大使「高雄熊」絨毛布偶由觀光局授權業者趣活製造行銷，業者標榜布偶產地是在中國製造。記者石秀華／攝影
高雄觀光大使「高雄熊」絨毛布偶由觀光局授權業者趣活製造行銷，業者標榜布偶產地是在中國製造。記者石秀華／攝影

高市府觀光局授權觀光大使「高雄熊」業者「趣活」製造文創商品販售，但業者官網卻直接標榜絨毛布偶、睡帽頸枕等商品製造產地是「中國」，對此，觀光局今午表示，高雄熊系列商品從設計到材質選用皆在台灣完成，後續才送往中國等地製造，此為「業界常態」。

有朱姓民眾向本報爆料，由觀光局授權販售的業者趣活官網，直接將高雄熊絨毛布偶和睡帽頸枕標註產地在「中國」，記者查證官網，確有此事。

高市府觀光局今天中午針對近日民眾關心高雄觀光大使「高雄熊」系列絨毛玩偶及頸枕的產地議題回應指出，該系列商品由台灣文創品牌「趣活」設計，從規畫、開模到材質選用皆在台灣完成。

觀光局表示，廠商部分商品為台灣本地工廠製造，部分品項在中國製造。中國是世界工廠，各國原創設計商品於國內設計開發，後續送往中國、越南、馬來西亞等地製造是業界常態。

觀光局強調，高雄熊商品均為台灣原創、台灣設計，同時品質監製亦由台灣團隊把關，消費者可安心選購。未來也將優先評估與更多台灣製造廠商合作，持續推動MIT商品，支持本地產業。

由高市府觀光局授權販售高雄熊文創商品的業者趣活官網，直接將高雄熊絨毛布偶和睡帽頸枕標註產地在「中國」。圖／取自趣活Cheer for臉書官網
由高市府觀光局授權販售高雄熊文創商品的業者趣活官網，直接將高雄熊絨毛布偶和睡帽頸枕標註產地在「中國」。圖／取自趣活Cheer for臉書官網
由高市府觀光局授權販售高雄熊文創商品的業者趣活官網，直接將高雄熊絨毛布偶和睡帽頸枕標註產地在「中國」。圖／取自趣活Cheer for臉書官網
由高市府觀光局授權販售高雄熊文創商品的業者趣活官網，直接將高雄熊絨毛布偶和睡帽頸枕標註產地在「中國」。圖／取自趣活Cheer for臉書官網

馬來西亞 觀光局

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