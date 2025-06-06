獨／高雄觀光大使「高雄熊」竟是中國製 民代籲民進黨勿雙標

「高雄觀光大使」高雄熊近年行銷高雄大放異彩，讓市長陳其邁樂得要求觀光局要將高雄熊打造成像日本「熊本熊」一樣具國際城市形象的代言人，高雄熊被製成絨毛布偶等文創商品，但卻有民眾爆料，官方授權的業者網站卻標出產地製造在「中國」，民代呼籲市府勿雙標。

針對觀光局授權高雄熊業者「趣活」製造文創商品販售，官網直接標榜絨毛布偶、睡帽頸枕等商品製造產地是「中國」一事；對此，觀光局則指出，稍後會回應； Cheer For趣活位於駁二的店舖店員指出，不清楚原因，會請公司人員回覆。

2015年5月高雄市政府觀光局舉辦「高熊」形象識別公仔設計徵選活動，總計310件參賽作品，最後由高雄師範大學工業設計系黃同學奪魁，當時評審一致認為他所創作的「高熊」體態簡潔俐落、親民討喜，為高雄市觀光最佳代言人。

近年來，高雄大大小小的行銷宣傳活動，都看得到高雄熊出馬當稱職的觀光大使，由於高雄熊和日本熊本縣的熊本熊都是行銷城市的代言人，市長陳其邁更期許觀光局將高雄熊打造成像熊本熊一樣具有國際知名度，能帶動高雄觀光產值。

高雄熊行銷高雄觀光，觀光局授權趣活製造商品行銷推出一系列的高雄熊包括布偶、磁鐵、徽章、T恤、吊飾、保溫瓶等可愛療癒的周邊文創商品；其中又以高雄熊的絨毛大小布偶最受歡迎，另外深得陳其邁喜愛的睡帽頸枕因圓滾、獨特的造型，更是他常對外推薦最適合送禮的高雄熊商品。

但有朱姓民眾向本報爆料，由觀光局授權販售的業者趣活官網，直接將高雄熊絨毛布偶和睡帽頸枕標註產地在「中國」，記者查證官網，確有此事；朱男表示，對比日前台北世壯運上，綠營砲轟選手禮包是中國製的狀況，直接將高雄熊絨毛布偶產地標註中國，有過之而無不及。

此外，台南市前天也有議員踢爆今年南市主辦的全中運吉祥物是中國製，運送裝箱更出現「中國台灣快件」、「不用報關」等字眼。市長黃偉哲曾表示，「這我忍不下去」對於失職的同仁該有獎就有獎，該有懲就有懲。依據標規及合約是不能用中國製的，對於草率驗收部分，將予以懲處。

對於高雄觀光大使高雄熊竟是中國製一事，高雄市議員白喬茵認為，商人在成本考量下，選擇中國作為產地可以被理解，而且布偶沒有資訊和國安的問題，只要品質合規，就不要浪費太多口水來進行政治操作，不過，不管是什麼產品，若能在台灣生產製造當然是最好的選擇，更能代表100%的台灣原味。