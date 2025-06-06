沈伯洋父被揭大陸做生意 國民黨：第五縱隊高風險群

民進黨立委沈伯洋父親沈土城被揭露在大陸做生意，大陸國台辦揚言「懲戒」。國民黨今日舉行記者會，質疑沈伯洋父親與對岸大做生意，按照沈伯洋以往的標準，沈父以及沈本人都有可能是所謂中共第五縱隊的「高風險族群」。沈父跟對岸有生意上往來，更可能代表「中國的影響力直通民進黨立法院黨團」。

國民黨副發言人康晉瑜表示，國民黨對於任何兩岸交流，以對話代替交惡對抗都樂見其成，對於兩岸正常的經貿來往也樂見，但面對沈伯洋的雙標，必須表示嚴厲的譴責。當沈伯洋被媒體報導父親沈土城的兆億有限公司與中國大陸做生意時，沈伯洋在臉書回應完全不否認，甚至在文中提及在2019年後，因為「中國風險陡增，我們比較難訂貨了」，他爸有6年沒去大陸，間接證實沈伯洋家族與中國大陸的經貿來往。

康晉瑜質疑，沈伯洋的說明有許多不清之處，包括沈父這6年沒去，6年前是否跟對岸經貿往來有千絲萬縷的關係？說「現在比較難訂貨」，是完全沒有，還是仍有一定的規模？經查國際進出口資料平台，兆億公司過去數年中還持續從中國大陸和台灣出口商品到厄瓜多，顯示仍有一定的業務規模，沈伯洋如何迴避？沈伯洋創立的黑熊學院合作廠商浤泰公司負責人張聖豪還捲入共諜案，共諜就潛藏在所謂抗中保台的黑熊學院中。

台北市議員柳采葳表示，沈伯洋曾說任何交流都是統戰的一部分，現在到底誰被統戰？沈父是台商，曾經賣過大陸貨，算不算交流？算不算統戰？民眾與台商與對岸正常健康的交流，沈伯洋過去一律貼上紅標籤，請沈伯洋出來回應一下，他父親的行為是不是統戰的一部分？

柳采葳質疑，過去沈伯洋曾說台灣要識別第五縱隊，說中共可能威脅在中國大陸做生意，或是有妻小在中國的人，第五縱隊並不完全是中共間諜，很難去認定誰是第五縱隊，而會說是高風險族群。照此邏輯，沈伯洋的父親是不是就是第五縱隊？「你是第五縱隊的家人，是不是高風險族群」？

柳采葳說，她想問民進黨，邀請沈伯洋當不分區立委，甚至讓沈伯洋人設為抗中保台的第一人，是否知道沈家有在中國大陸做生意，如果民進黨不知道代表查證無能，如果民進黨知道，就是刻意想要操作兩岸意識形態來騙選票。

國民黨發言人楊智伃表示，沈伯洋曾經針對國民黨小編，說小編的父親是台商，小編也曾在大陸求學，據此指控「中國的影響力直通國民黨粉專」。依照同樣標準，沈伯洋的父親跟對岸有生意上往來，是不是代表「中國的影響力直通民進黨立法院黨團」？民進黨團對於沈伯洋父親身為台商，有沒有任何的表態？按沈的標準，沈父可能是第五縱隊、中共的同路人。國台辦此時馬上提出懲戒沈伯洋為台獨分子，懲戒沈父不能在中國往來，是否想透過懲戒，隱藏沈本人和沈父可能是中共同路人的身分？