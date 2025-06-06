控京華城案證人遭換形式嚴刑拷打 吳怡萱：誰還信公平正義？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，二度傳喚時任都委會執秘的邵琇珮作證。民眾黨發言人吳怡萱表示，多少證人在本次是因檢察官用恐嚇、威逼等方式取得證詞，早該被淘汰的嚴刑拷打，如今只是換了形式，接下來開庭要到7月1日，柯將白白關在看守所一個月。

「當司法成為追殺老百姓的工具，誰還相信公平正義？」吳怡萱表示，今上午看到一篇新聞，稱「京華城案靈魂操盤手邵琇珮改供，汙點證人身分恐遭取消」，不知道的人以為邵琇珮改了什麼口供，但事實是，邵琇珮從頭到尾說的都一致，是檢察官故意將邵琇珮沒說出口的話，塞到邵琇珮的筆錄裡，而邵琇珮自清的內容，卻被刻意省略。

吳怡萱舉例，檢察官主觀認定應曉薇跟柯文哲「告狀」，無視邵琇珮在偵訊時，清楚向檢察官表明「議員應該認為是跟市長反應陳情」，邵琇珮才會在法庭上認為筆錄不精確；又例如邵琇珮有跟檢察官說「如果明知違法，我會駁回」、「真的沒有明知違法」，這段話卻沒出現在筆錄中。

吳怡萱說，多少證人在本次是因為檢察官用恐嚇、威逼、違法濫權的方式取得證詞，應該早該被淘汰在威權時代的嚴刑拷打，如今只是換了一種形式，繼續窩藏在司法體系中，如果不配合，司法工具會繼續對付你。前一個叫朱亞虎，出庭大大打臉檢方後，現在被另案偵辦，百萬交保候傳；接下來是邵琇珮，再來呢？

吳怡萱表示，接下來開庭要等到7月1日，中間整整將近一個月，這段時間柯文哲被白白關在看守所，「他的人權被你們漠視、侵害，他常說司法是最後一道防線，現在我們卻無法相信司法，只能無語問蒼天。」