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外交部小編「你媽叫你回家」嗆小粉紅 挨酸如青鳥鄉民

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外交部官方臉書發布圖文緬懷六四天安門事件，不過外交部小編回嗆網民一句「你媽叫你回家啦」引發正反不同意見。圖／外交部臉書
外交部官方臉書發布圖文緬懷六四天安門事件，不過外交部小編回嗆網民一句「你媽叫你回家啦」引發正反不同意見。圖／外交部臉書

外交部官方臉書發布圖文緬懷六四天安門事件，引發不同立場網友熱議，不過外交部小編回嗆大陸網民一句「你媽叫你回家啦」又再引發正反不同意見，有網友讚外交部小編發言夠兇夠嗆，不過也有網友質疑外交部發言有如青鳥鄉民。

外交部官方臉書於6月4日下午發布圖文，緬懷六四天安門事件，全文以簡體字及英文發布，標題為「緬懷那些曾致力追求民主自由的青年們」。內文表示，「每年今天，有些話不能說，有些資訊已被404消失查不到。36年前天安門廣場上那些渴望追求民主自由的青年，你們的滿腔熱血與背負的責任，在那一天，隨著軍隊與坦克車出現，頓時戛然而止，完全消失。」

「從此，出現世代記憶斷層，歷史真相也就此被屏蔽，彷彿那天甚麼事都沒發生，也沒人敢再提起，1989年6月4日，成為不存在的一天。」

貼文附上大陸民眾在天安門廣場阻擋解放軍戰車的「坦克人」圖樣以及代表頁面遭移除的「404」字樣，象徵六四天安門事件遭刻意抹去。貼文貼出後，至今已獲得超過1.9萬網友按讚、也有1065則留言，其中也有疑似來自大陸留言者，反嗆「1989.6.4就是學生被境外勢力利用，搞顏色革命而已...」

面對大批留言，外交部小編回應「給至今還在牆外的各位：你媽叫你回家啦，別忘了回家的路」，此文一出又引發正反網友熱議與關注。同時登上ptt及Theasds熱搜排行榜，質疑者批評外交部把青鳥鄉民當語言範本，「你媽叫你回家」放在八卦版還嫌幼稚，現在卻成了國家機關的官方留言。也有網友表示「活到這歲數，第一次這麼愛我們的外交部」

天安門 外交部

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