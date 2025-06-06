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中正路改名卓揆喊卡 侯友宜：政府應做正事

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北弱勢兒少起家厝類家庭IKEA改造計畫捐贈記者會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席新北弱勢兒少起家厝類家庭IKEA改造計畫捐贈記者會。記者劉懿萱／攝影

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。行政院長卓榮泰昨稱，沒有要全盤推動任何計畫，被質疑是政策轉彎。新北市長侯友宜今直言，「這件事其實是很沒有意義」，政府應做正事，就像地方需要的一般性的補助款趕快下來，別整天做沒必要的事情。

侯友宜今出席新北弱勢兒少起家厝類家庭IKEA改造計畫捐贈記者會，會後受訪被問及中正路改名爭議，卓榮泰昨稱沒有要全盤推動任何計畫。侯說，這件事其實是很沒有意義的事，現在政府應該要做正事，不要一下子拿公平正義說要改這個、那個，一下子又說不改了，真的不需要這樣子。

侯強調，最重要是需要國家團結一致，讓社會會更好，就像地方需要的是一般性的補助款，一些辛苦的孩子、教育、警消設備趕快下來做正事，不需要整天做沒必要的事情。

侯友宜 中正路

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