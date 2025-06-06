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綠議員批世壯運合約不能改歌詞 文化局：合法行使範圍

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北議員卓冠廷在社群發文指，新北提供台北簽訂的合約給議員張錦豪，合約清楚載明僅供重製，改歌詞在著作權法叫改作，質疑世壯運閉幕改掉「我台灣來欸」歌詞，沒有改作授權。圖／擷取自卓冠廷臉書
新北議員卓冠廷在社群發文指，新北提供台北簽訂的合約給議員張錦豪，合約清楚載明僅供重製，改歌詞在著作權法叫改作，質疑世壯運閉幕改掉「我台灣來欸」歌詞，沒有改作授權。圖／擷取自卓冠廷臉書

雙北世壯運上月底已落幕，但閉幕式應援曲的歌詞爭議仍餘波蕩漾。民進黨新北議員近日紛紛在議會中，質詢文化局，要求交出歌曲授權合約，以證明並未消音歌詞而是改歌詞。議員卓冠廷昨秀出合約，指合約僅供重製，沒有改作授權。新北市長侯友宜今說，有授權按照合約走「一切都沒有問題」。

卓冠廷在社群發文指，新北提供台北簽訂的合約給議員張錦豪，合約清楚載明僅供重製，改歌詞在著作權法叫改作，質疑世壯運閉幕改掉「我台灣來欸」歌詞，沒有改作授權，與文化局長保證一定有授權有出入，批評市府交代不清，要文化局長趕快下台。

侯友宜今受訪強調，文化局其實已經說的非常清楚，一切有授權按照合約走，這一切都沒有問題。

文化局指出，世壯運由台北市府與新北市府共同主辦，開閉幕典禮活動由台北市府公開招標、與得標廠商簽訂合約，負責後續執行監督與驗收。依契約廠商應於9月30日前完成結案報告，內容包括授權文件，由台北市府依據驗收機制審查。

文化局強調，閉幕式使用音樂，皆由活動主次承辦單位依規定洽取授權，基於閉幕式運作順暢上的需求、活動主題而改動原歌詞部分內容，屬合法行使財產權利範圍，絕無刻意刪減或消音台灣。

2025世壯運閉幕典禮昨天在新北美術館外舉辦。本報資料照
2025世壯運閉幕典禮昨天在新北美術館外舉辦。本報資料照

文化局 北市府

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