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蔡正元涉業務侵占得戴電子腳環監控 最高法院駁回他抗告

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
蔡正元遭台灣高等法院裁定配戴電子腳環，且須接受適當的科技設備監控，他不服而抗告，最高法院駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
蔡正元遭台灣高等法院裁定配戴電子腳環，且須接受適當的科技設備監控，他不服而抗告，最高法院駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影

前立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費等，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判蔡3年6月徒刑、商業會計法判6月得易科罰金之刑。案件纏訟至今7年，台灣高等法院4月25日開庭時，當庭裁定蔡配戴電子腳環監控；蔡抗告，最高法院駁回。

高院指出，蔡正元涉犯業務侵占及違反商業會計法等罪，遭一審判刑，且也被一審認定有2億餘元不法所得，衡情有強烈逃亡動機。

高院表示，蔡先前受限制出境出海的總期間，已幾乎達到法律規定的5年上限，因而未再予延長，但蔡之後頻繁出入國境，合議庭綜合考量後，為確保日後審判程序順利進行，裁定蔡配戴電子腳環，接受科技設備監控，每日電子報到至2026年4月24日。

蔡不服科技設備監控，提抗告。蔡主張配戴電子腳環實際上就是限制他的人身、居住及遷徙自由，讓他無法自由出入國境，等同於以科技手段迂迴重現限制出境、出海的效果，處分濫權。期間，高院5月16日開庭時，蔡向合議庭表示因住家收訊不好，根本無法收到訊號，得走出家門才能電子報到，他請求將報到地點放寬為「全台北市」。

法官表示，不可能放寬到全台北市都能報到，但蔡反映左小腿上的電子腳環太緊，血液不流通，因此由廠商更調鬆緊。蔡自嘲「大概是怕我飛走了」。

最高法院認為接受適當科技設備監控，目的在於替代羈押，防止逃亡及保全證據，高院衡酌本案訴訟進行程度、人權保障及公共利益，裁定蔡正元在指定時間、地點報到及遵守科控，並不牴觸憲法保障的基本權。最高法院指蔡任憑己意一再爭辯，理由不足採，駁回抗告。

蔡正元是「三中案」一審唯一被判有罪的被告，他辯稱檢方故意胡亂拼湊事實，控他嚴重侵害阿波羅公司、郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全，毫無根據；檢方另外臨時增加他公益侵占的罪名，一審已證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

蔡正元 監控 侵占

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