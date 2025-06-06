快訊

NBA／G1魔法再度上演！哈利伯頓0.3秒準絕殺 溜馬克雷霆拔頭籌

台籍芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別身分 怒告日市議員求償百萬

國中會考成績今公布！541人拿5A寫作6級較去年減 9999人拿5C

「罷瑤」二階衝刺 藍議員今再送2378份連署書助達標

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
罷免綠委吳思瑤二階連署書明日截止送件，國民黨北市議員林杏兒（右）今再送2378份給「地動刪瑤」召集人賴苡任（左）。圖／林杏兒提供
罷免綠委吳思瑤二階連署書明日截止送件，國民黨北市議員林杏兒（右）今再送2378份給「地動刪瑤」召集人賴苡任（左）。圖／林杏兒提供

罷免綠委吳思瑤二階連署書明日截止送件，國民黨北市議員林杏兒今說，先前陸續送3032份連署書，連同今天2378份給「地動刪瑤」召集人賴苡任，一共5410份連署書；也喊話領銜人張克晉「放下一切出來」，將對民主有很大貢獻。

罷團對此表示，總部於昨日最後清點時確實差一點，今日上午10點收到林杏兒議員送來的2000多份連署書，目前正在加緊清點中，相信距離達標不是問題。

林杏兒今表示，她身為在地議員，從罷免案一開始就積極配合黨中央及罷免團體行動，不僅多次參與街頭宣講，設置連署攤位，最後更成功送出5410份連署書，讓二階連署人數順利超越門檻，展現藍營與民意結合的強大力量。

她指出，完成一階門檻後，黨中央及在地藍營議員群策群力，國民黨主席朱立倫多次親赴選區掃街打氣；士林北投黨部常委書記更放棄私人時間，簽回一份份連署書，跨政黨的新黨議員侯漢廷第一線的宣講，民眾黨也全力動員支持力量，就是為了實現這場人民對吳思瑤失望的吶喊。

林杏兒強調，這一路走來，不只面臨民進黨的司法迫害，還有領銜人更換等不預期的干擾，但全體藍營議員和在地支持者毫不退縮，一步一腳印，最終成功達到並超越二階標準。

她說，能簽回5410份連署書，這正是人民對吳思瑤立委真正的心聲，象徵著人民對施政不滿的具體行動，絕不懼怕任何打壓和分化。也呼籲張克晉，「可以放下一切，這是歷史性一刻，如果您願意出來，會對我們的民主做出很大的貢獻。」

林杏兒呼籲民進黨中央及中選會，勿再忽視人民的聲音與力量，更不要干預民主機制。她強調，此罷免案是在目前民進黨無差別大罷免中，展現真正民主重要一環，期盼中選會秉持中立，讓罷免順利進入第三階段，由選民親自做出最後的決定，完成這場民主審判。

罷免

延伸閱讀

藍拚軍人加薪今立院闖關 吳思瑤：又為救罷免才討好

「罷瑤」聲請暫時處分遭駁回 賴苡任：尊重法院裁定

賴苡任假處分遭駁 中選會提醒他送件時要出示3文件

「罷瑤」搞錯受理機關 賴苡任聲請定暫時狀態假處分遭駁

相關新聞

川習通話聚焦台灣問題 朱立倫籲賴清德勿再搞台獨

針對美國前總統川普與中國國家主席習近平通話再度提及台灣議題，國民黨主席朱立倫今日受訪時表示，中華民國是主權獨立國家，會堅...

中正路改名喊卡 朱立倫批劉世芳窮極無聊：應向全民道歉

內政部推動全台中正路改名，部分縣市政府強烈反彈，行政院長卓榮泰昨拍板，沒有要全盤推動計畫，改路名非當前最重要施政內容。對...

館長秀台胞證嗆「可抹黑了」 吳宗憲：中共與中國要分開看

「館長」陳之漢宣布要前進中國大陸，他昨日也秀出自己的台胞證。國民黨立委吳宗憲今日表示，中共政權跟中國不需要全部綁在一起，...

「罷瑤」二階衝刺 藍議員今再送2378份連署書助達標

罷免綠委吳思瑤二階連署書明日截止送件，國民黨北市議員林杏兒今說，先前陸續送3032份連署書，連同今天2378份給「地動刪...

藍拚軍人加薪今立院闖關 吳思瑤：又為救罷免才討好

國民黨立院黨團今天預計在立院排案處理「軍人待遇條例」、「國軍退除役官兵國軍退除役官兵輔導條例」修法，替軍人加薪。民進黨立...

台續列美匯率操縱觀察名單 王鴻薇：跪了人家還不放過你

美國財政部5日公布半年度匯率政策報告，台灣被列在觀察名單。國民黨立委王鴻薇今日表示憂心，不知道新台幣到底要升值到什麼程度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。