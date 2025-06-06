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中美元首通話 習近平強調台灣但川普隻字未提

中央社／ 台北6日電

美國總統川普5日晚間與中國國家主席習近平通電話。中國官媒稱習近平要美國慎重處理台灣議題，並稱「美方將繼續奉行一個中國政策」，川普的發文則隻字未提台灣。

中國官媒新華社5日深夜報導，首段是習近平談中美經濟關係，表示中美日內瓦會談已經邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，強調「中方有誠意也有原則」，美方應撤銷對中國實施的消極舉措，雙方應增強各領域交流。

報導第2段則是：「習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。」並在第3段描述，川普表示「美方將繼續奉行一個中國政策」。

但是川普（Donald Trump）通話後在社群媒體的發文，完全未提到台灣，而是聚焦在中美貿易協議與稀土問題等。

根據川普發文，他與習近平通話約一個半小時，討論了雙方最近達成貿易協議中的複雜細節，對兩國都有非常正面的結果，「關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問」。

他還表示，美國財政部長、商務部長、貿易代表等人很快會跟中方高層會面，持續推進相關工作。此外，習近平邀請他訪問中國，他也邀請對方赴美訪問，雙方都接受了邀請。

這不是首次美中元首通話後，雙方所公布針對台灣議題表述上大不同。

上次川普與習近平通話是在今年1月17日，當時中國外交部發布的新聞稿稱，習近平表示，「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」。

而川普當時在通話後於社群媒體上發文，表示與習近平討論了貿易平衡、芬太尼、TikTok等，同樣沒有提到台灣。

習近平 美方 川普

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