中正路改名喊卡 朱立倫批劉世芳窮極無聊：應向全民道歉

內政部推動全台中正路改名，部分縣市政府強烈反彈，行政院長卓榮泰昨拍板，沒有要全盤推動計畫，改路名非當前最重要施政內容。對此，國民黨主席朱立倫今天回應，劉世芳部長真的是窮極無聊，造成最大的民怨以及民眾的反彈，應該要跟全國民眾道歉。

朱立倫今天今日特別前往新竹，陪同黨籍立委林思銘掃街拜票，力抗罷免案，針對全台中正路改名爭議，朱立倫今早接受媒體聯訪批評，「劉世芳部長真的是窮極無聊，搞了這麼久，還要不但中正路，還要連經國路，所有的路都想要改名。造成最大的民怨以及民眾的反彈。」

「我覺得行政院昨天趕快喊卡，否則從南到北，民眾都要站出來大聲抗議。」朱立倫說，這是真的是沒事找事，窮極無聊，浪費公帑，而且造成嚴重的民怨，是完全不應該的一個作為。內政部不但應該喊卡，部長也應該要跟全國民眾道歉。

朱立倫今天陪同林思銘前往竹北天后宮參拜，隨後一行人前往竹北市場掃街拜票，沿途與鄉親親切寒暄，懇託大家站出來，反對不公不義的惡意罷免，守護認真為地方打拚的立委，也守護大家的生活與未來。

掃街隊伍中，婦女會志工，青年志工以及國民黨籍議員蔡志環、陳凱榮，前議員杜文中，竹北市民代表戴佩茹、彭竣志，黨部書記長盧麗娟也一同出席，展現藍營中央地方團結一致、共同守護新竹的決心。

林思銘表示，感謝朱主席與所有地方民代的支持，也感謝許多鄉親一路以來的鼓勵。他強調，「面對抹黑與打壓，他會繼續穩穩地走，腳踏實地地為新竹縣努力。」