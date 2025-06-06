川習通話聚焦台灣問題 朱立倫籲賴清德勿再搞台獨

針對美國前總統川普與中國國家主席習近平通話再度提及台灣議題，國民黨主席朱立倫今日受訪時表示，中華民國是主權獨立國家，會堅持民主自由，但不希望成為「區域安全的破壞者或麻煩的製造者」。他嚴肅呼籲民進黨，尤其是黨主席賴清德，應「懸崖勒馬」，停止推動台獨。

朱立倫今天今日特別前往新竹，陪同黨籍立委林思銘掃街拜票，力抗罷免案。他表示林思銘在立法院表現優異，為地方鄉親一步一腳印爭取建設與預算，罷免案「毫無道理」，他將民進黨發動的罷免定調為「無差別待遇」，並表示國民黨將以「重選一遍」的決心，透過最辛苦的陸戰方式，勤跑基層來面對挑戰。

朱立倫表示，川習通話備受全球矚目，在關稅貿易戰激烈之際，通話有助和緩局勢，未來可能促成「川習會」。

針對昨天提及台灣，他強調，中華民國是主權獨立的國家，我們會堅民主自由，但也不希望變成區域安全的破壞者，或是麻煩的製造者，台獨絕對會傷害整個區域安全、會造成台灣陷入兵凶戰危最大的一個危機。