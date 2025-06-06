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卓揆拍板叫停中正路改名 盧秀燕：政府知錯能改是好事

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，卓揆能體察民意、喊停中正路改名政策，是件好事，拜託國家繼續傾聽民意，調整一般性補助款刪減、能源政策。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，卓揆能體察民意、喊停中正路改名政策，是件好事，拜託國家繼續傾聽民意，調整一般性補助款刪減、能源政策。記者陳敬丰／攝影

內政部推動全台中正路改名，部分縣市政府強烈反彈，行政院長卓榮泰昨拍板，沒有要全盤推動計畫，改路名非當前最重要施政內容。台中市長盧秀燕今天表示，很高興卓院長體會民意，政府知錯能改是好事，也希望國家調整一般性補助款刪減與能源政策。

台中市議會今天進行市政總質詢。國民黨籍議員楊啟邦質詢表示，內政部推動中正路改名，盧秀燕是否有要配合中央？

盧秀燕說，昨天看到消息，很高興卓院長體會民意，內政部要求更改路名的確勞民傷財，卓看到輿論反應後，知道這件事情並非當務之急，昨已拍板定案暫時叫停。

盧秀燕表示，卓榮泰能夠體察民意、發現部會首長施政方向有所偏差，及時修正是件好事；另一方面，如果中正路改名的政策可以修正，拜託行政院刪減地方一般性補助款，以及能源政策，國家能繼續調整，這些議題的民意反應也很大，若能繼續修改、懸崖勒馬，就更好了。

行政院長卓榮泰昨表示，中正路改名並非當前最重要施政內容，政府沒有全盤推動的計畫。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰昨表示，中正路改名並非當前最重要施政內容，政府沒有全盤推動的計畫。圖／聯合報系資料照

盧秀燕 內政部 中正路

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