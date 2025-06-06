卓揆拍板叫停中正路改名 盧秀燕：政府知錯能改是好事

內政部推動全台中正路改名，部分縣市政府強烈反彈，行政院長卓榮泰昨拍板，沒有要全盤推動計畫，改路名非當前最重要施政內容。台中市長盧秀燕今天表示，很高興卓院長體會民意，政府知錯能改是好事，也希望國家調整一般性補助款刪減與能源政策。

台中市議會今天進行市政總質詢。國民黨籍議員楊啟邦質詢表示，內政部推動中正路改名，盧秀燕是否有要配合中央？

盧秀燕說，昨天看到消息，很高興卓院長體會民意，內政部要求更改路名的確勞民傷財，卓看到輿論反應後，知道這件事情並非當務之急，昨已拍板定案暫時叫停。