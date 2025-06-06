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館長秀台胞證嗆「可抹黑了」 吳宗憲：中共與中國要分開看

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「館長」陳之漢宣布要前進中國大陸，他也秀出自己的台胞證。國民黨立委吳宗憲今日表示，中共政權跟中國不需要全部綁在一起，台灣四面環海，不走出去也不做生意，要怎麼活下去？圖／聯合報資料照片
「館長」陳之漢宣布要前進中國大陸，他也秀出自己的台胞證。國民黨立委吳宗憲今日表示，中共政權跟中國不需要全部綁在一起，台灣四面環海，不走出去也不做生意，要怎麼活下去？圖／聯合報資料照片

「館長」陳之漢宣布要前進中國大陸，他昨日也秀出自己的台胞證。國民黨立委吳宗憲今日表示，中共政權跟中國不需要全部綁在一起，台灣四面環海，不走出去也不做生意，要怎麼活下去？

陳之漢昨日下午在臉書粉專發文，表示「台胞證拿到了，綠媒體可以拿去抹黑了」。雖有網友表示贊同，也有網友表示批評。

吳宗憲說，中共政權跟中國不需要全部綁在一起，尤其面對的是世界第二大經濟體，生意對生意，讓生意人去做生意，而非動不動抹紅。如果這樣的話，沈伯洋的爸爸不是「紅到發光」了嗎？讓生意人能夠好好的依據合法的方式，合法的管道做正常的貿易，否則只會讓台灣困死在這塊土地上，因為台灣四面環海，不走出去也不做生意，要怎麼活下去？

吳宗憲認為，台灣的天然資源也有限，今日我國能夠強大，政府能夠運作，繳的稅金就是靠這些商人到處去全世界賺錢後，繳稅給國家，才有辦法運作，否則單靠這塊土地上的天然資源，我國不會走到今日榮景。

吳宗憲呼籲，青鳥、特定的政客、有特定政治意識形態的人，該譴責的是那些共諜，那些培養共諜當大官的人，而不是去譴責一般商人。把台灣的景氣搞那麼差，又不准這些商人出去賺全世界的錢的話，真的就把他們困死在台灣，到時一灘死水，經濟該怎麼辦。

陳之漢 台胞證

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