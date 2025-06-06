快訊

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

北市36歲通緝犯凌晨衝撞路檢站「撞傷2警」 被轟12槍中彈亡

「沒有他們不可能撐過」 管中閔感動獲98歲長者遺物 剪報本記錄卡管案

聽新聞
0:00 / 0:00

「沒有他們不可能撐過」 管中閔感動獲98歲長者遺物 剪報本記錄卡管案

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
管中閔收到的剪貼簿，貼滿2018年台大校長遴選事件時的各種新聞，社論和讀者投書的剪報。圖／取自管中閔臉書
管中閔收到的剪貼簿，貼滿2018年台大校長遴選事件時的各種新聞，社論和讀者投書的剪報。圖／取自管中閔臉書

台大前校長管中閔臉書透露，他收到一個包裹，除了一本厚厚鼓起的剪貼簿，還有一張卡片，內容為「管教授，謝謝您，讓我的爸爸對台灣的教育與未來仍有希望」，而剪貼簿的封面正中央是管中閔的照片，裡面貼滿7年前卡管案的新聞、社論和讀者投書的剪報，為一名98歲長者的遺物。

管中閔表示，他前幾天接到一通來自嘉義的陌生來電，致電的女性告訴他，98歲父親因病過世，兄妹整理父親的遺物時，發現一本剪貼簿，封面貼了管中閔的照片，內容則是2018年台大校長遴選事件時的各種新聞，社論和讀者投書的剪報。「他們討論後決定和我聯絡，並將這本剪貼簿贈送給我。我不僅感動，也非常感謝」。

管中閔今天收到包裹，除了剪貼簿，還有一張卡片，以及老先生當年寫的一份對國民黨的建言。他說，剪貼簿中許多剪報，他自己也沒有蒐集到，剪報上還有老先生許多批注，「看得出他的關心，真不容易，他那時已是91歲高齡」。

「老先生已登極樂，我無法再向他當面表示謝意，謝謝他的關心與支持」。管中閔表示，對於當年眾多的支持者，他永遠心存感念。「沒有他們有形和無形的支持，我不可能撐過那些可怕的日子，也不會有後來的我。謝謝這位有心的老先生及其家屬。鞠躬」。

管中閔收到的包裹中，除了剪貼簿，還有一張卡片，內容為「管教授，謝謝您，讓我的爸爸對台灣的教育與未來仍有希望」。圖／取自管中閔臉書
管中閔收到的包裹中，除了剪貼簿，還有一張卡片，內容為「管教授，謝謝您，讓我的爸爸對台灣的教育與未來仍有希望」。圖／取自管中閔臉書
台大前校長管中閔。圖／聯合報系資料照片
台大前校長管中閔。圖／聯合報系資料照片

管中閔 社論

延伸閱讀

台大獲THE獎肯定 管中閔曝當年力推的「未來大學」開花結果

管中閔收到來自遠方的明信片 郵戳亮點「北京天安門」

賴清德「戰獨裁去天安門」說 凌濤：已是麻痺總統

凱道雨中喚醒群眾 管中閔：這政府在做的就是法西斯

相關新聞

監委濫用公務車被爆時機「巧合」 綠營疑是劍指陳菊？

監察院濫用公務車爭議，已讓監察院秘書長李俊俋請辭、監察院副院李鴻鈞召開記者會道歉，並將監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊移送紀律委員會，承諾檢討長達32年未改的監院用車規定，台北地檢署也簽分「他」案偵查有誤違法犯行後。 不過，在這波爭議中有民進黨內人士懷疑，這一連串「切香腸」爆料讓人覺得「監委是前菜，陳菊才是主菜」，背後「有心人士」的真正目標恐怕是已因病請假逾5個月的監察院長陳菊？

「沒有他們不可能撐過」 管中閔感動獲98歲長者遺物 剪報本記錄卡管案

台大前校長管中閔在臉書透露，他收到一個包裹，除了一本厚厚鼓起的剪貼簿，還有一張卡片，內容為「管教授，謝謝您，讓我的爸爸對...

公務人員特查 首波鎖定政院5長

為防堵共諜滲透，考試院會日前通過行政院人事行政總處會銜的「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，增加特殊查核內容與頻...

首波公務員特查鎖定政院 在野黨：不追吳釗燮？

為防共諜滲透，行政院與考試院昨會銜公告修正「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，行政院五長及其辦公室所有任職人員，...

公務機關首長霸凌 最高罰百萬

勞動部去年爆發公務員遭職場霸凌致死事件，震驚全國。立院司委會昨初審通過「公務人員保障法」部分條文修正草案，明訂機關首長及...

中正路改名引反彈 卓揆親自喊卡

內政部推動中正路改名引發各地反彈！行政院長卓榮泰昨定調，道路命名或更名是地方政府權責，「政院沒有全盤推動的任何計畫」；內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。