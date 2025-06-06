「沒有他們不可能撐過」 管中閔感動獲98歲長者遺物 剪報本記錄卡管案

台大前校長管中閔在臉書透露，他收到一個包裹，除了一本厚厚鼓起的剪貼簿，還有一張卡片，內容為「管教授，謝謝您，讓我的爸爸對台灣的教育與未來仍有希望」，而剪貼簿的封面正中央是管中閔的照片，裡面貼滿7年前卡管案的新聞、社論和讀者投書的剪報，為一名98歲長者的遺物。

管中閔表示，他前幾天接到一通來自嘉義的陌生來電，致電的女性告訴他，98歲父親因病過世，兄妹整理父親的遺物時，發現一本剪貼簿，封面貼了管中閔的照片，內容則是2018年台大校長遴選事件時的各種新聞，社論和讀者投書的剪報。「他們討論後決定和我聯絡，並將這本剪貼簿贈送給我。我不僅感動，也非常感謝」。

管中閔今天收到包裹，除了剪貼簿，還有一張卡片，以及老先生當年寫的一份對國民黨的建言。他說，剪貼簿中許多剪報，他自己也沒有蒐集到，剪報上還有老先生許多批注，「看得出他的關心，真不容易，他那時已是91歲高齡」。

「老先生已登極樂，我無法再向他當面表示謝意，謝謝他的關心與支持」。管中閔表示，對於當年眾多的支持者，他永遠心存感念。「沒有他們有形和無形的支持，我不可能撐過那些可怕的日子，也不會有後來的我。謝謝這位有心的老先生及其家屬。鞠躬」。