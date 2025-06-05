聽新聞
0:00 / 0:00

陸指控我資通電軍指揮駭客 企圖竊情報預判軍演

聯合報／ 記者潘維庭陳湘瑾／綜合報導

大陸國家計算機病毒應急處理中心、三六○數字安全集團昨日發布報告稱，台灣的資通電軍指揮駭客組織，曾在中共東部戰區實施「聯合利劍」系列演習時，針對大陸沿海地區海事相關單位展開釣魚郵件的攻擊，企圖竊取海事相關情報，預判軍演行動。

據環球網與央視新聞報導，這份「『蚍蜉撼樹』—台民進黨當局『資通電軍』黑客組織網絡攻擊活動調查報告」，曝光了台灣資通電軍的歷史背景、組織架構、人員構成、工作地點、工作任務及網攻案例等內幕。

報告稱，台灣資通電軍指揮五個駭客組織，分別為APT-C-01（毒雲藤）、APT-C-62（三色堇）、APT-C-64（匿名者64）、APT-C-65（金葉蘿）和APT-C-67（烏蘇拉）。

報告指出，這些駭客組織，針對大陸、港澳地區的國防軍工、航空航天、政府部門、能源交通、海事、科研及科技企業等重點部門、重點領域的網路系統，實施數千次大規模網攻；透過漏洞掃描、密碼爆破、SQL注入、釣魚郵件攻擊、內網嗅探、木馬植入等初級網攻手法，嘗試繞過目標系統安全防護措施，獲取系統內網控制權限，以竊取敏感數據和重要情報、干擾企業正常經營活動。

其中，APT-C-67（烏蘇拉），即為今年五月廿日，廣州公安局天河區分局發布的官方通報述及，對廣州某科技公司實施攻擊的駭客組織。

報告還提到，去年五月起，中共東部戰區於台灣周邊多次「聯合利劍」演習，APT-C-01將攻擊目標延伸到海事領域，針對沿海地區海事相關單位，展開針對性釣魚郵件攻擊，企圖竊取海事相關情報，預判軍演行動。

不過，這份報告也指出，台灣APT（進階持續性威脅）組織的攻擊技戰術仍處於較低水平，主要表現在幾個方面，包括攻擊彈藥儲備少、攻擊武器的自主開發性差及攻擊隱蔽性差。

駭客 軍演 聯合利劍

延伸閱讀

陸方公布網軍活動報告 專家：有備而來不能低估嚴重性

獨／懸賞1萬RMB通緝資通電軍？資安圈：國際行情是百萬美元起跳

保險系統服務商kiwi 86驚傳駭客入侵 永達保經回應了

嗆中共才駭侵各國 資通電軍：以國軍個資抹黑網攻 絕事實

相關新聞

台灣資安圈看通緝資通電軍 「懸賞1萬元人民幣 究竟誰想要通報」

中國大陸發出「懸賞通告」，點名通緝台灣資通電軍指揮部廿名核心成員，懸賞每名一萬元人民幣（約台幣四萬元）徵求破案線索。台灣...

陸通緝我資通電軍20人！陸委會一句話道破對岸意圖

據新華社報導，大陸廣州市公安局天河區分局五日發布懸賞通告，指控我「資通電軍」指揮對大陸實施的網路攻擊活動涉嫌多項違法犯罪...

新聞幕後／我神祕「網路戰聯隊」 隱身北、中、南民間

中共發布懸賞我方「資通電軍」通報，指控台灣有廿名人員參與網路攻擊。此舉顯示軍種所轄「網路戰聯隊」，確實已深入對岸與共軍駭...

公務機關首長霸凌 最高罰百萬

勞動部去年爆發公務員遭職場霸凌致死事件，震驚全國。立院司委會昨初審通過「公務人員保障法」部分條文修正草案，明訂機關首長及...

中正路改名 卓揆親自喊卡

內政部推動中正路改名引發各地反彈！行政院長卓榮泰昨定調，道路命名或更名是地方政府權責，「政院沒有全盤推動的任何計畫」；內...

冷眼集／該改的不是路名 是被誤用的「正義」

內政部推出「中正路大改名」風波延燒三周，昨由行政院長卓榮泰定調落幕，內政部只能尷尬表示全案到此為止，此案倉促收場凸顯政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。