陸指控我資通電軍指揮駭客 企圖竊情報預判軍演

大陸國家計算機病毒應急處理中心、三六○數字安全集團昨日發布報告稱，台灣的資通電軍指揮駭客組織，曾在中共東部戰區實施「聯合利劍」系列演習時，針對大陸沿海地區海事相關單位展開釣魚郵件的攻擊，企圖竊取海事相關情報，預判軍演行動。

據環球網與央視新聞報導，這份「『蚍蜉撼樹』—台民進黨當局『資通電軍』黑客組織網絡攻擊活動調查報告」，曝光了台灣資通電軍的歷史背景、組織架構、人員構成、工作地點、工作任務及網攻案例等內幕。

報告稱，台灣資通電軍指揮五個駭客組織，分別為APT-C-01（毒雲藤）、APT-C-62（三色堇）、APT-C-64（匿名者64）、APT-C-65（金葉蘿）和APT-C-67（烏蘇拉）。

報告指出，這些駭客組織，針對大陸、港澳地區的國防軍工、航空航天、政府部門、能源交通、海事、科研及科技企業等重點部門、重點領域的網路系統，實施數千次大規模網攻；透過漏洞掃描、密碼爆破、SQL注入、釣魚郵件攻擊、內網嗅探、木馬植入等初級網攻手法，嘗試繞過目標系統安全防護措施，獲取系統內網控制權限，以竊取敏感數據和重要情報、干擾企業正常經營活動。

其中，APT-C-67（烏蘇拉），即為今年五月廿日，廣州公安局天河區分局發布的官方通報述及，對廣州某科技公司實施攻擊的駭客組織。

報告還提到，去年五月起，中共東部戰區於台灣周邊多次「聯合利劍」演習，APT-C-01將攻擊目標延伸到海事領域，針對沿海地區海事相關單位，展開針對性釣魚郵件攻擊，企圖竊取海事相關情報，預判軍演行動。

不過，這份報告也指出，台灣APT（進階持續性威脅）組織的攻擊技戰術仍處於較低水平，主要表現在幾個方面，包括攻擊彈藥儲備少、攻擊武器的自主開發性差及攻擊隱蔽性差。