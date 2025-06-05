我資通電軍成員被公布 專家：中共有備而來不能低估

中國大陸公安部門公布通緝廿名是我方資通電軍的成員，指控涉及非法網絡攻擊活動，同時由中國大陸國家計算機應變處理中心發布「蚍蜉撼樹—台民進黨當局『資通電軍』黑客組織網絡攻擊活動調查報告」；中華戰略學會資深研究員張競認為，中共長期鎖定綠營網軍與資通電軍的運作與合作，這次可能有備而來，不能低估嚴重性。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑指出，中共的動作顯示我方網軍行動確實影響對方，才會想反制。他認為，「不承認、不否認」是我方最好的應對方式，以免「反替對方核實情資來源」。

張競指出，中共發布調查報告，特別著墨民進黨運用網路打手、側翼以及資通電軍的相互關係，顯然近年來傳言中國大陸鎖定「綠營網軍與資通電軍雙方運作與合作關係，並且將資通電軍作為漂白網軍側翼資歷管道」，絕非空穴來風，這次可能有備而來，不能低估嚴重性。

張競說，中共備有英文版報告，其實是警告資通電軍的外籍合作單位，此舉勢必將對我方合作夥伴產生負面衝擊與嚇阻；如何管制損害，維持合作關係，是當務之急。

張競分析，中共當局公布犯罪嫌疑人身分，有意阻斷其就業管道，壓迫謀職市場與活動空間；同時造成我方資訊戰部隊招募障礙，讓有意加入者顧忌。

林穎佑指出，陸方大動作公布我方人員的名單甚至個資，顯示我方的網軍行動確實造成對方的影響或困擾，才想反制；其目的一方面試圖對內宣傳其網路防堵有成，其次試圖影響我方機構或人員，使我方未來繼續發動網路攻擊行動時，產生寒蟬效應及投鼠忌器的效果。