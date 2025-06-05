聽新聞
0:00 / 0:00

我資通電軍成員被公布 專家：中共有備而來不能低估

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
中華戰略學會資深研究員張競。圖／聯合報系資料照片
中華戰略學會資深研究員張競。圖／聯合報系資料照片

中國大陸公安部門公布通緝廿名是我方資通電軍的成員，指控涉及非法網絡攻擊活動，同時由中國大陸國家計算機應變處理中心發布「蚍蜉撼樹—台民進黨當局『資通電軍』黑客組織網絡攻擊活動調查報告」；中華戰略學會資深研究員張競認為，中共長期鎖定綠營網軍與資通電軍的運作與合作，這次可能有備而來，不能低估嚴重性。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑指出，中共的動作顯示我方網軍行動確實影響對方，才會想反制。他認為，「不承認、不否認」是我方最好的應對方式，以免「反替對方核實情資來源」。

張競指出，中共發布調查報告，特別著墨民進黨運用網路打手、側翼以及資通電軍的相互關係，顯然近年來傳言中國大陸鎖定「綠營網軍與資通電軍雙方運作與合作關係，並且將資通電軍作為漂白網軍側翼資歷管道」，絕非空穴來風，這次可能有備而來，不能低估嚴重性。

張競說，中共備有英文版報告，其實是警告資通電軍的外籍合作單位，此舉勢必將對我方合作夥伴產生負面衝擊與嚇阻；如何管制損害，維持合作關係，是當務之急。

張競分析，中共當局公布犯罪嫌疑人身分，有意阻斷其就業管道，壓迫謀職市場與活動空間；同時造成我方資訊戰部隊招募障礙，讓有意加入者顧忌。

林穎佑指出，陸方大動作公布我方人員的名單甚至個資，顯示我方的網軍行動確實造成對方的影響或困擾，才想反制；其目的一方面試圖對內宣傳其網路防堵有成，其次試圖影響我方機構或人員，使我方未來繼續發動網路攻擊行動時，產生寒蟬效應及投鼠忌器的效果。

通緝 網路攻擊 民進黨 側翼

延伸閱讀

陸方公布網軍活動報告 專家：有備而來不能低估嚴重性

獨／懸賞1萬RMB通緝資通電軍？資安圈：國際行情是百萬美元起跳

陸通緝我20網軍 專家：「不承認不否認」才是最好應對

嗆中共才駭侵各國 資通電軍：以國軍個資抹黑網攻 絕事實

相關新聞

台灣資安圈看通緝資通電軍 「懸賞1萬元人民幣 究竟誰想要通報」

中國大陸發出「懸賞通告」，點名通緝台灣資通電軍指揮部廿名核心成員，懸賞每名一萬元人民幣（約台幣四萬元）徵求破案線索。台灣...

陸通緝我資通電軍20人！陸委會一句話道破對岸意圖

據新華社報導，大陸廣州市公安局天河區分局五日發布懸賞通告，指控我「資通電軍」指揮對大陸實施的網路攻擊活動涉嫌多項違法犯罪...

新聞幕後／我神祕「網路戰聯隊」 隱身北、中、南民間

中共發布懸賞我方「資通電軍」通報，指控台灣有廿名人員參與網路攻擊。此舉顯示軍種所轄「網路戰聯隊」，確實已深入對岸與共軍駭...

公務機關首長霸凌 最高罰百萬

勞動部去年爆發公務員遭職場霸凌致死事件，震驚全國。立院司委會昨初審通過「公務人員保障法」部分條文修正草案，明訂機關首長及...

中正路改名 卓揆親自喊卡

內政部推動中正路改名引發各地反彈！行政院長卓榮泰昨定調，道路命名或更名是地方政府權責，「政院沒有全盤推動的任何計畫」；內...

冷眼集／該改的不是路名 是被誤用的「正義」

內政部推出「中正路大改名」風波延燒三周，昨由行政院長卓榮泰定調落幕，內政部只能尷尬表示全案到此為止，此案倉促收場凸顯政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。