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沈伯洋父親公司 遭國台辦懲戒

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳政錄蔡晉宇屈彥辰／北京—台北連線報導

中國大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招，民進黨籍立委沈伯洋之父沈土城擔任負責人的公司被大陸方面宣布實施「懲戒」；沈伯洋回應，非常榮幸在短短一年內被國台辦制裁三次，現在對中國來說，甚至連會呼吸都是台獨。

新華社報導，國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布以「台獨頑固分子關聯企業」為由，決定懲戒沈土城的兆億有限公司，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易或合作等。

陸委會副主委梁文傑昨稱，此舉並非針對企業，就是針對沈伯洋；可能是因台灣正在大罷免，所以對方忍不住了。

大陸涉台學者分析，當前兩岸關係很不好，沈伯洋上躥下跳，對台灣參加兩岸交流的民眾形成極大威脅，沈是對台海和平穩定兩岸交流「最大的破壞者」。在大陸官方公布的十二位「台獨頑固分子」名單中，沈伯洋也是首位遭點名家人控有之企業、進行懲處的名單內人物。

沈伯洋指出，這是他家人第二次被制裁；因他在台灣推動國安相關法案，如立委赴中納管、應和中國統戰行為必須受罰，以及修正反滲透法等。

中廣前董事長趙少康表示，民進黨還有不少人的家人或親屬賺紅錢，如行政院副院長鄭麗君的丈夫、民進黨立院黨團總召柯建銘兩個兒子、民進黨立委張宏陸的妻子跟弟妹等。

沈伯洋 國台辦 台獨

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