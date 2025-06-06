公務機關首長霸凌 最高罰百萬

勞動部去年爆發公務員遭職場霸凌致死事件，震驚全國。立院司委會昨初審通過「公務人員保障法」部分條文修正草案，明訂機關首長及一級主管經認定職場霸凌成立者，處新台幣五萬元以上、一百萬元以下罰鍰；若未提供符合規定的必要安衛防護措施，致死亡，處七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬以下罰金。

另外，考試院提出「公務人員考績法」修正草案，將職場霸凌及酒後駕車、性侵害、性騷擾等重大違失行為，增列得給予一次記二大過予以免職處分，該草案昨日尚未討論，還待立法院排審中。

立法院司法及法制委員會昨天初審通過「公務人員保障法」部分條文修正草案，條文首先明定「職場霸凌」定義，指機關人員於職務上假借權勢或機會，逾越職務上必要合理範圍，持續以威脅、冒犯、歧視、侮辱或孤立言行或其他方式，造成敵意性、脅迫性或冒犯性的不友善工作環境，致公務人員身心健康遭受危害。

初審條文規定，機關對於提出安衛防護建議者，或對提出霸凌申訴者，予以不利對待或不合理處置，將對負責人員處新台幣三萬元以上、七十五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

初審條文還規定，如果知道有霸凌情況，但未採取具體有效措施，或未提供符合規定的必要安衛防護措施者，經上級機關通知限期改善而未改善者，將罰負責人三萬元以上、一百五十萬元以下罰鍰。