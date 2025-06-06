冷眼集／該改的不是路名 是被誤用的「正義」

內政部推出「中正路大改名」風波延燒三周，昨由行政院長卓榮泰定調落幕，內政部只能尷尬表示全案到此為止，此案倉促收場凸顯政府推動政策欠缺配套與溝通，且執政團隊靠意識形態治國、漠視民意，連基本施政優先順序都搞不清。

今年是故總統蔣中正逝世五十周年，內政部年初才針對地方政府發動「全國威權象徵」調查，列出逾六百件各式各樣的「中正」象徵，從蔣中正塑像、中正橋、中正公園、介壽公園到學校中正堂、中正台及經國先生紀念館等，都納入清查名單。

中正路改名之所以引發軒然大波，在於主責的中央單位內政部兀自跨越執政紅線，讓外界對於改名案的觀感，只剩服務民進黨意識形態的厭惡。

內政部起初稱，改路名為地方權責，且涉及居民戶籍、個資及生活習慣等，必須審慎，已委託研擬相關方案；接著，內政部長劉世芳公開點名台北、桃園和台中是「後段班」，還揶揄「不要裝有錢才推動」，模糊地方中央的執政界線，形同以政令干預地方自治。

問題在於，改名不僅涉及交通號誌、門牌、戶籍、地址和地圖更新，民眾身分證件、駕照與企業登記也要重新辦理。當前全台共有三百多條中正路，這不僅是數字，更是城市記憶與歷史紋理的一部分，在政策缺乏溝通及配套下，勞民傷財只為服務政治正確的轉型正義，意義何在？

劉世芳四日才重申「願協助溝通，但不能不推動」，卓榮泰直接踩煞車，強調「沒有全盤推動計畫」，並稱改名非施政優先，形同對內政部出了一記重拳，為政策協調失靈導致民意反彈按下暫停鍵。

當改名淪為政治正確，中央還將決策責任及行政成本甩鍋地方，所謂的轉型正義，終究只剩「轉型」的動作，卻遺失了「正義」的價值。或許，真正需要修改的不是中正路，而是政府對「正義」誤用，以及總想鬥爭、好戰的思維。