公務人員特查 首波鎖定政院5長

為防堵共諜滲透，考試院會日前通過行政院人事行政總處會銜的「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，增加特殊查核內容與頻率，相關規定六日生效，受查人若有同居人，及同居人的父母皆在調查範圍。行政院昨日指出，首波查核對象為行政院正副院長、正副秘書長等五長與辦公室相關任職人員。

另針國防部修正「國軍人事資料查核運用作業規定」，新增初、新任，以及預劃從事與參與國防安全事務人員，送請保防單位查詢國籍、刑案紀錄。其中涉密人員的特殊查核作業，需填寫查核表且當面訪談，並新增視情況施予科學儀測。國防部政戰局保防安全處長簡熒宏說明，受查人經審查、面訪都被認定有疑義，將會施予科學儀測，也就是使用測謊儀協助鑑判。

人事總處培訓考用處處長李花書說明，新版查核辦法修正內容包括配合國安五法修正，將涉及國安五法的重大國安犯罪類型列為特查項目之一；另外增加查核頻次，特查職務滿一定期間要定期辦理特查。

行政院發言人李慧芝指出，行政院五長及其辦公室任職人員，將優先辦理第一波特殊查核；假使相關人員非「公務人員任用法」適用範疇？李花書說，目前是採填寫自願書的方式處理，確實完備國家安全查核，明起將陸續啟動查核，但相關期程要送調查局辦理，需要一點時間。

根據新版公務員查核辦法，考量威脅國家安全或重大利益的境外敵對勢力，除外國情治單位、大陸地區或香港、澳門官方或其代表機構外，國內陸續偵辦多起國安犯罪案件型態，顯示滲透來源已擴及境外敵對勢力實際控制或管理的具政治性機關、團體或其派遣者，因此增列「未經許可或授權，曾與具政治性機關、團體或其派遣之人聯繫接觸者」或是受其利誘、脅迫者，皆納入查核範圍。

公告辦法指出，同居關係屬現代重要生活型態，且同居人雖非配偶，但其與當事人的生活關係相當緊密，因此這次將受特殊查核公務人員的同居人，以及同居人的父母列為調查範圍。

查核辦法明定，經特殊查核有相關情事者，法務部調查局得經當事人書面同意後，蒐集其財稅、信用卡、銀行存款、債務、授信及匯款紀錄等財務資訊。當事人不同意者，擬任人員應不得任用為前條所定職務，但可擔任前條以外的職務。