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川習通話談貿易 川普：習近平邀請我訪問中國

川習通話談貿易 川普：習近平邀請我訪問中國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）的直接對話何時發生，近期一直受到關注，兩人並在5日舉行通話。圖為兩人2019年在日本大阪G20峰會進行場邊會晤。(美聯社資料照片)
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）的直接對話何時發生，近期一直受到關注，兩人並在5日舉行通話。圖為兩人2019年在日本大阪G20峰會進行場邊會晤。(美聯社資料照片)

美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話，雙方討論到美中之間的貿易協議；川普指出，習近平邀請川普和第一夫人訪問中國，他也邀請習近平訪美。

川普5日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與習近平通話約1小時30分鐘，雙方討論美中近期達成的貿易協議；川普認為，雙方通話獲得對兩國來說非常好的結果。

川普指出，接下來將不再會有稀土礦產的問題，並表示，美中貿易代表將再度會面，不過尚未決定地點。

川普指出，美國方面將由財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表出席。

川普指出，習近平在通話中邀請川普和第一夫人梅蘭妮亞訪問中國，他也回邀習近平訪美；川普說，作為兩大國的領袖，這是雙方都期待的。

川普表示，雙方的對話聚焦在貿易上，並沒有討論到其他包括俄烏戰爭、伊朗等議題。

關稅 川普

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