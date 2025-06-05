政院首波查共諜鎖定5首長 藍委：或知民進黨有人在賣台

為防共諜滲透，行政院加強查核公務人員特殊機制明日上路，首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員。國民黨立委林沛祥認為，行政院可能已鎖定嫌疑人，盼調查水落石出。也有國民黨立委認為，可能是政府高層已發現民進黨有人在「主動賣台」。

行政院人事行政總處近期將修正後的「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」草案送考試院會銜並通過，未來將強化特殊查核項目跟頻次；首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員，新法明日依序啟動特殊查核。

林沛祥表示，或許行政院已知有哪些個案，可能已經鎖定嫌疑人；他尊重調查結果，希望事情可以水落石出，讓社會對政府在國安方面的執行跟公信力，可以有所信賴。

另有國民黨立委說，不無可能是行政院已經發現，民進黨裡有人在「主動賣台」，匪諜就在身邊；可是現在的匪諜可能不是潛入的，可能是主動兜售的；該立委質疑，政府高層已知民進黨內已「主動被滲透」不少人，且有掌握到哪些行政院裡的首長及相關辦公室，可能是主動去賣台的。