政院首波查共諜鎖定5首長 黃國昌：大漏洞吳釗燮不查？

為防共諜滲透，行政院加強查核公務人員特殊機制明日上路，首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員。民眾黨立委黃國昌說，最明確的國安漏洞是，把共諜當心腹的國安會秘書長吳釗燮，但吳卻未被究責，這不是笑話，什麼才是笑話？

行政院人事行政總處近期將修正後的「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」草案送考試院會銜並通過，未來將強化特殊查核項目跟頻次。首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員，新法預計明日生效，後續將依序啟動特殊查核。

黃國昌說，民進黨府院黨遭共諜滲透都多久了，現在才要擴大特殊查核範圍，暴露出最嚴重的問題，是民進黨政府把國安當兒戲、螺絲掉滿地；當前最明確、最重大的國安漏洞，不正是長年把共諜帶在身邊當心腹的吳釗燮嗎？不要說追究吳釗燮的法律責任，吳連最基本的政治責任都沒負，繼續掌管我國的國家安全，這不是笑話，什麼才是笑話？