快訊

川普第二任期首次 與習近平通話進行中

川習通電話了！美股瞬間大漲逾百點 台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

美中熱線！央視證實：習近平今晚已與川普通話了

聽新聞
0:00 / 0:00

政院首波查共諜鎖定5首長 黃國昌：大漏洞吳釗燮不查？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委黃國昌。記者潘俊宏／攝影

為防共諜滲透，行政院加強查核公務人員特殊機制明日上路，首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員。民眾黨立委黃國昌說，最明確的國安漏洞是，把共諜當心腹的國安會秘書長吳釗燮，但吳卻未被究責，這不是笑話，什麼才是笑話？

行政院人事行政總處近期將修正後的「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」草案送考試院會銜並通過，未來將強化特殊查核項目跟頻次。首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員，新法預計明日生效，後續將依序啟動特殊查核。

黃國昌說，民進黨府院黨遭共諜滲透都多久了，現在才要擴大特殊查核範圍，暴露出最嚴重的問題，是民進黨政府把國安當兒戲、螺絲掉滿地；當前最明確、最重大的國安漏洞，不正是長年把共諜帶在身邊當心腹的吳釗燮嗎？不要說追究吳釗燮的法律責任，吳連最基本的政治責任都沒負，繼續掌管我國的國家安全，這不是笑話，什麼才是笑話？

黃國昌指出，依照民進黨的邏輯，有沒有違法失職並不重要，背後有靠山才是是否追究責任的關鍵。

國安會秘書長吳釗燮（圖）擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案。圖／聯合報系資料照片
國安會秘書長吳釗燮（圖）擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案。圖／聯合報系資料照片

行政院 國安會 共諜

延伸閱讀

考院秘書長劉建忻答詢黃國昌時 身體不適癱軟倒地

【重磅快評】幹話外交 林佳龍果然是吳釗燮接班人

對蔡清祥下戰帖 黃國昌揭濫用公務車：證人都準備好了

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

相關新聞

政院首波查共諜鎖定5首長 藍委：或知民進黨有人在賣台

為防共諜滲透，行政院加強查核公務人員特殊機制明日上路，首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員。國民黨立委林...

政院首波查共諜鎖定5首長 黃國昌：大漏洞吳釗燮不查？

為防共諜滲透，行政院加強查核公務人員特殊機制明日上路，首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員。民眾黨立委黃...

政院定調中正路改名無全盤計畫 內政部：到此為止

中正路改名議題引發地方反彈，行政院長卓榮泰今天定調，行政院沒有全盤推動的計畫；內政部政務次長馬士元說，內政部會按照卓榮泰...

賴總統會晤瓜國總統阿雷瓦洛 簽署半導體合作意向書

我國友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷訪台，賴清德總統、副總統蕭美琴今天在總統府與阿雷瓦洛...

影／中正路改名「有原罪」？蔣萬安爆柯建銘用一例一休交換促轉條例

內政部基於轉型正義欲推動中正路改名，民進黨議員陳賢蔚今天在台北市議會質詢時，要求台北市長蔣萬安應落實轉型正義工程，並說中...

提公務員育孫假被綠委群反 翁曉玲轟：我提案綠就反對

立法院司法及法制委員會今日審查國民黨立委翁曉玲等，提出的「公務人員任用法第28條之1條文修正草案」，就是否要有「育孫假」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。