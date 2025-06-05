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政院首波查共諜鎖定5首長 黃國昌：大漏洞吳釗燮不查？
為防共諜滲透，行政院加強查核公務人員特殊機制明日上路，首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員。民眾黨立委黃國昌說，最明確的國安漏洞是，把共諜當心腹的國安會秘書長吳釗燮，但吳卻未被究責，這不是笑話，什麼才是笑話？
行政院人事行政總處近期將修正後的「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」草案送考試院會銜並通過，未來將強化特殊查核項目跟頻次。首波辦理特殊查核的對象為行政院5長及其辦公室任職人員，新法預計明日生效，後續將依序啟動特殊查核。
黃國昌說，民進黨府院黨遭共諜滲透都多久了，現在才要擴大特殊查核範圍，暴露出最嚴重的問題，是民進黨政府把國安當兒戲、螺絲掉滿地；當前最明確、最重大的國安漏洞，不正是長年把共諜帶在身邊當心腹的吳釗燮嗎？不要說追究吳釗燮的法律責任，吳連最基本的政治責任都沒負，繼續掌管我國的國家安全，這不是笑話，什麼才是笑話？
黃國昌指出，依照民進黨的邏輯，有沒有違法失職並不重要，背後有靠山才是是否追究責任的關鍵。
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